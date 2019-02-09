台北超夯川味麵食館　豚骨豆腐湯＋花椒麵老饕最愛

文、圖／第一次當人妻就上手-蘿莉貝兒

在台北要找家好吃的麵店其實不容易，這次就分享我的口袋私藏，希望大家不要跟我搶，平常他們生意已經超好，我們家很愛吃也很常吃，大家別讓我排隊等太久～

除了是我個人口袋私藏名單以外，也是很多名人推薦的店家，其實已經小有名氣囉！就位於遼寧接這條很熱鬧的小吃街旁，搭捷運的話南京復興站二號出口，走幾分鐘就到囉！



▼簽名還有看到阿北～

店內的特色料理，大概就莫屬花椒麵了，口味上算是很正宗的四川風味，搭配上獨家自製的花椒油，看到這菜單我又想流口水了。

通常用餐時間來，都會要稍微等待一下。不過由於麵食類的流動率蠻高的，大家都是迅速吃完就會走，所以基本上都不會等太久，就先來看菜單好好劃記一下，今天要吃點什麼呢～

除了蘭芳小麵（花椒麵）是必點以外，也推薦可以點他們家的蘭芳豆腐湯，還有秘傳漢方滷味等等。

店內整體佈置古色古香，牆壁上的菜單還用木板寫的，很有古早味。

用餐時間店內總是滿滿的，生意真的超好的。

一旁的木櫃裡面，有小菜以及滷味。

自助區有很多特色醬料，這裡的花椒辣油絕對是必吃！！

花椒辣油也有在販售，買回去拌麵真是一絕。

今天點了下圖這些

在等待麵食的同時，就先來吃吃小菜，今天一樣是拿了我們最愛的：四喜烤麩

烤麩的重點就是要吸滿湯汁，咬下去會噴汁的烤麩是一百分，滷汁的部分偏甜，搭配上脆脆的冬筍，還有毛豆、紅蘿蔔、香菇等等四喜，這裡的烤麩挺不錯的呦～

滷味的部分，我們今天也是切了一大堆，好像在過年，順時針看過去，牛腱、甜不辣、海帶、牛肚、滷蛋

除了麵食以外，來這裡我最期待的就是滷味，他們家的滷味都有一種中藥的香味。口味上偏甜不會死鹹，不用沾醬料就很好吃，喜歡的話可以沾上一點辣油提味也很不錯。

▼牛肚

▼牛腱

▼海帶

甜不辣雖然是個很普通的食材，但算是我個人很愛的一個食物，這裡的甜不辣算好吃！因為有入味呀！！外皮有呈現咖啡色的光澤QQ彈彈的吃起來有漢方藥材的味道，真不錯！！



▼甜不辣

▼蘭芳豆腐湯

看樣貌或許你會覺得很普通，不就是湯裡面放塊豆腐嗎？剛開始來的前幾次我一直不願意點這碗湯，直到後來看到幾乎大家都會點，最後我也決定來試試看。結果還真厲害，湯頭是大骨頭湯的味道，講的文言一點就是豚骨湯，那乳白色的湯頭就是骨頭當中的膠質呀～～

豆腐也蠻厲害的，是使用滷製六小時入味的大版豆腐，豆香味還蠻濃郁的，屬於帶有點口感的豆腐，單單吃原味搭配豚骨湯就很清爽。

若是重口味的話豆腐可以沾上右上角這盤，台中人的國民醬料，在台中吃什麼小吃都沾這個就對了：東泉甜辣醬。

小菜都吃的差不多，主食也陸陸續續上來。



▼蘭芳小麵（花椒麵）

這一碗算是又麻又香又辣，辣度上可以調整，我基本上都吃小辣就會有點小噴汗，但是他們家的辣算是蠻舒服的，會想一邊喝飲料一邊繼續吃下去的辣。蘭芳小麵裡頭有數十種的辛香料，我自己吃的出來有豬肉末、芝麻、花生粉、香菜、蒜苗、蔥花，其實還有家黑醋、老榨菜等等（為什麼我知道呢？我不是食神 是因為牆上有寫喔～～）均勻攪拌以後非常香，連我老公不吃辣的人都想要來一口，很夠味的拌麵呦！！

▼牛肉乾拌麵

上面鋪了半碗的牛腱肉，每一塊都很大塊，右邊還搭配有青江菜、蔥花、香菜、蒜苗。

底下的麵條建議均勻攪拌以後再吃喔！醬料都還在碗底，整體麵條的口味屬於鹹香還帶有點黑醋的味道，因為有搭配蔥花、香菜、蒜苗 ，攪拌之後整碗麵就會變得很香喔～





▼紅油炒手

這一份炒手還蠻多的，裡面的餡料肉末很扎實，這碗的話也是又香又麻又辣，辣度會稍微比小辣在多一點，我實在是太愛他們家的花椒油了，加在任何食物裡面，味覺都更上一層樓了～

整體而言蘭芳麵食館不管是麵、滷味、湯品都具有個人特色，在台北很難得能吃到這麼好吃的懷舊川味麵食，一方面想用力推薦，一方面又想偷偷私藏，很複雜的心情呀～總之還是寫出來美食大家一起吃囉！

蘭芳麵食館

地址：台北市中山區遼寧街95號

營業時間：11:30-14:00 17:30-21:00

電話：02-2752-9611

