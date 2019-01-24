享受韓國粉色櫻花世界！到愛寶樂園、南山公園賞櫻

文／七逗旅遊網 圖／大都會旅遊、韓國觀光公社、shutterstock.com提供

對有孩子、喜歡刺激的韓迷們而言，到韓國玩，遊樂園絕對是個不能錯過的選擇，而且，在春季時來韓國最大的樂園─愛寶樂園玩耍，還能同時欣賞美麗的櫻花喔！



▲在遊樂園一邊玩刺激的遊樂設施，一邊欣賞美麗的櫻花林。（圖／大都會旅遊提供）

地位如同韓國版迪士尼的愛寶樂園，位在韓國京畿道龍仁市，是韓國最大的遊樂園。如果是韓國綜藝節目《RUNNING MAN》的忠實觀眾，一定對這裡有印象，因為節目組曾多次到這裡拍攝取景。園內到處都可以見到充滿異國風情的建築，共有5大主題園區，包含歐洲冒險、魔術天地、動物王國、環球集市、美州冒險。

歐洲冒險區中的木質雲霄飛車號稱「全球最陡的木質雲霄飛車」，搭乘時，時速104公里的高速非常嚇人，從77度軌道往下衝刺快感十足；魔術天地則是孩子們的天堂，許多設計給孩子體驗的的設施相當有趣；想看熊貓、白色老虎、獅子…等種類豐富的動物嗎？那就來動物王國吧！你也可以搭乘水陸兩用車，近距離觀察野生動物們的生態。想體驗三星Gear VR和4D電動椅，一定要來環遊集市逛逛；美洲冒險的「龍捲風」、360度旋轉的「雙岩自旋」…刺激的設施，絕對令你熱血沸騰！樂園中種植了不少櫻花，櫻花季時，還可以邊玩設施邊賞櫻，感受夢幻又精采的春天！3月到6月來到這裡，還有鮮花狂歡節，滿園的鮮花讓樂園變得五彩繽紛。



▲兼具人文與自然之美的湖巖美術館。（圖／韓國觀光公社提供）

除了洋溢濃濃異國風味的樂園建築，愛寶樂園中還有一間展現了韓國傳統建築之美的美術館─湖巖美術館，這間美術館的建築本身就是個藝術品般的存在，進入傳統的韓屋中，內部展示了史前到當代100多件的美術品，其中也包括韓國國寶。春天時，一棵棵包圍美術館的春櫻，與古色古香的美術館建築非常相稱，美麗的櫻花大道，讓空氣中瀰漫浪漫的粉色氣息。



▲櫻花季時來南山公園，當你遠眺南山塔，一旁的櫻花讓這個畫面更加分。（圖／shutterstock.com提供）

回到首爾，如守護者般存在的南山，是首爾的天然屏障，也是臨近市區、市民們散心的好選擇。春天漫步於南山公園時，每走幾步就能欣賞路邊盛開的櫻花，以及南山頂端的首爾塔，一路走到綁上了許多愛情鎖的觀景平台後，千萬別忘了往下望，欣賞首爾美麗的城市景觀喔！



推薦行程：

▲ 愛戀韓國~湖巖美術館.愛寶樂園.咖啡體驗.碧草池文化樹木園►►►

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