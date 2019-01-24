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「豬」隊友喝起來！免費爽喝手搖茶1個月　提前1/25開跑

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▲▼Mr. Wish新春優惠活動再加碼。（圖／Mr. Wish提供）

▲Mr. Wish 5款原味茶為此次活動贈品。（圖／Mr. Wish提供，下同）

生活中心／綜合報導

連鎖飲料店Mr. Wish日前公布2月新春活動，讓生肖屬「豬」、姓「朱」及身分證字號含2019任兩個數字，到店消費就能爽喝一個月的免費茶飲。消息一曝光，引發網友熱烈討論，Mr. Wish直接把活動時間提前一星期，25日活動開跑到2月28日，全台51家門市都能兌換，快點找好你的「豬」隊友喝一波。

Mr. Wish這波活動曝光之後，網友回應熱烈，《ETtoday新聞雲》分享至臉書粉專後，吸引近7000人按讚、破千人次分享，紛紛tag自己姓豬或屬豬的朋友。業者霸氣表示，只要符合條件消費者，不限次數、不限杯數，只要消費，結帳一次送一杯單品茶，包括煎茶、炭火老烏龍、小葉紅茶、極品綠茶、高山茶等五種，旗下另2子品牌WISH:Drink、切切果也適用。

▲▼Mr. Wish新春優惠活動再加碼。（圖／Mr. Wish提供）

▲旗下子品牌WISH:Drink也加入免費喝的行列。

業者說明活動優惠資格，包含屬「豬」的消費者，分別是12、24、36、48、60、72、84、96、108年次出生；再來是姓「朱」的消費者；以及身分證中含「2019任2數字」，如E123456789中就中了1、2、9，上述資格都能免費喝。

另外，業者也大方加碼，只要符合三個條件中的任兩項，就消費任一杯飲品即可抽「豬朱寶貝大樂透」，共有66位幸運者可獲得Mr. Wish希望夢享卡一張（內含100元折價券，需綁定APP開卡）。

加碼不只一項，民眾如果屬「豬」、姓「朱」、身分證號碼中2、0、1、9四個數字全中，只要購買任一飲品，向總公司聯繫，即可獲得Mr.Wish希望夢想卡一張，內含折價券100元。Mr. Wish行銷經理李晨馨表示，一不做二不休，乾脆來個加碼大放送，讓大家從過年前就喝個過癮。

▲▼Mr. Wish新春優惠活動再加碼。（圖／Mr. Wish提供）

▲Mr. Wish希望夢享卡含100元折價券。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： Mr. Wish 飲料店 屬豬、姓朱 2019

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