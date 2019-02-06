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台南豪宅內的早午餐！隱藏巷弄超甜蜜舒芙蕾熱蛋糕

點評：裝潢真的很美
ETtoday餓勢力

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

文、圖／愛伊特candy

大家都知道，早午餐已經儼然成為台灣人追求的一個熱潮～不同風格的早午餐店一開幕就會吸引很多人慕名前往！而這間起源於高雄的多一點咖啡在擁有「台南帝寶」之稱的黃金地段佇立了！踏入彷彿進入異國般，低調中充滿奢華感，很多貴婦來這裡用餐，聽說，棒球好手王建民都有在這出沒過，有空就多來這裡碰碰運氣吧！多一點咖啡在台南設立了不少據點，可以在豪宅一樓駐點，想必一定有厲害之處！開車經過還在懷疑這裡真的是否有咖啡館…

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

為了符合這裡的用餐客群，將環境打造得很貴氣，用玫瑰金、皇后、國王、玫瑰裝飾，連椅子也特別講究。

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

這裡為全自助區，點完餐會有震動器，等他震動就可以到櫃檯領餐點！吃完也得自行拿到回收區放。吃不完的餐點在自助區都有提供小袋子裝，糖包、調味料也都有放在桌上，任意取用。

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

多一點咖啡菜單：它們自家發酵的土司很有名，吃不夠現場還可以購買大份的帶回家～

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

老公點的巴伐利亞德國酥炸豬腳佐芥末籽醬（mini吐司），豬腳肉質還算不錯，老公難得說滿意～口感適中，不會太硬；薯條即使冷掉也還不錯吃～（當然還是要趁熱吃較好吃），一旁還有附上沙拉可以搭配著吃。麵包是自家發酵製作而成，麵粉香味撲鼻，烤過之後外層呈現酥酥的口感，裡面扎實！一旁的濃湯仿照卡布奇諾，上層多了奶泡，底部是南瓜濃湯，沒有過多調味料，一開始喝，加了奶泡的風味挺特別的～

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

即使吃不完，外帶回家再用烤箱烤過，依然美味。

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

第一次親眼看到將濃湯做成咖啡的樣子～

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

這個在上述菜單好像沒有提到，看到點餐單上寫的是乾酪雞腿炒菇（mini吐司），上層蕈菇及起司調製而成的醬汁，搭配底下肉汁軟嫩的雞腿排，juicy的肉質及濃郁起司香氣的sauce相輔相成，個人覺得比德國豬腳還要美味。值得一提的是一旁的番茄醬，吃得出來是自然熬煮，聽說要煮4-6小時，將番茄煮到軟爛至化才算大功告成，微酸的風味讓雞腿排的層次更加堆疊。一旁的蔬菜搭配著吃也很不錯。

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

左下角的醬還蠻好吃的！拿來做成義大利麵也不錯～

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

我猜這個蛋起碼用了2-3顆蛋，飽到一個天靈蓋阿！

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

季節限定的草莓舒芙蕾香草冰淇淋熱蛋糕，我一直超想吃，這次終於讓我在多一點咖啡館內嘗鮮。剛出爐的熱氣，一挖下去感覺到的蓬鬆、輕盈感，真令人流口水不已。上面撒上了些許糖粉及草莓點綴，一旁還附上煉乳、香草巧克力、焦糖醬可以自己淋上，不過我已經覺得單吃就非常甜了，再淋上去反而太過，會顯得膩口。人家說女人總有另外一個胃吃下甜點，果然沒錯，我都吃了快半個了….

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

老公點的仲夏野莓蘋果汁，酸酸甜甜，還不錯喝！而我點的焦糖熱奶茶，是我之前有喝過的，沒有加奶精，茶葉本身就能沖奶香味出來，毫無咖啡因，連小朋友都能喝，茶、奶香味都非常十足且特別，小肥肉可喝了不少杯。

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

吃飽喝足，來到二樓，二樓這裡有開放包廂，漂亮的規矩牆面，讓很多人都會偷偷上來拍照呢！

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

將多一點咖啡打造成異國威尼斯般，在天花板直接放著一台船，上頭以玫瑰金及黑玫瑰裝飾，更顯貴氣。

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

椅子也特別講究，看起來就是不一樣。

▲▼ 多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店。（圖／愛伊特candy 提供）

這麼有特色的咖啡館，明星還住在樓上，有機會的話還能不期而遇，好拍照外，他們家的餐點的確也還不錯吃，螞蟻嘴巴的人更能點他們家的甜點品嘗，保證你幸福又滿足。

多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店
地址：台南市東區林森路一段360號
電話：06 2905280
營業時間：9:00-17:00

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關鍵字： 多一點咖啡館 台南耘非凡館 品牌特許授權店 台南美食 達人美食 美食情報 愛伊特candy

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