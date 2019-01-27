漫步門司港！嚐世界末日前必吃咖哩、復古歐風建築飄異國風

▲北九州門司港過去曾是日本重要貿易港口。

記者于佳云／日本北九州報導、攝影

位在日本九州最北端的門司港，除了是本州與九州的主要通道，也是明治時代到大正時代的重要的國際貿易港口，更曾被列為日本三大港口之一。而在這座商港被取代沒落之後，這裡保留下當時外國貿易商的歐式建築群也成了門司港的一大特色，遊客可以漫步港邊、探訪歷史建築、看海口夕陽，也別忘了一嚐當地最知名的門司港燒咖哩， 順便買份伴手禮回家。

▲海峽廣場周邊的許多商店和餐廳。

走在門司港街道上，兩旁的歐式紅磚、洋房建築增添了不少異國風情，這裡的步調也相對大城市慢上許多。而這裡幾座最具代表性的建築包括舊大阪商船、國際友好紀念圖書館、舊三井俱樂部和現在正在整修、已有超過百年歷史的文藝復興風格車站，濃濃的懷舊氣息彷彿帶著旅人穿越時空，來到明治和大正時代的日本。

▲國際友好紀念圖書館。

▲舊大阪商船建築。

▲在整修中的百年車站。

來到門司港，許多人必看的還有著名的「藍翼門司吊橋」。這座日本唯一供步行者專用的吊橋全長108公尺，每當有船要經過時，橋中段的母橋和子橋就會打開上升，看著橋緩緩開闔頗有療癒之感，也可以在這裡欣賞海口的港濱風景，日落時的黃昏和傍晚的晚霞更是別有番浪漫風情。

▲▼藍翼門司吊橋會定時升起讓船隻通過。

如果想逛土產、買伴手禮，海峽廣場一樓就有間超大的伴手禮店，不管是門司港的門司燒咖哩、門司港限定點心還是北九州各地名產都在這裡可以買到，另外，因為門司港過去進口大量的台灣香蕉，衍生出了有點離奇卻有趣的香蕉傳說，更在廣場前設立了兩座香蕉人像，搞笑的模樣讓經過的遊客都忍不住拍照。

▲▼海峽廣場內的伴手禮店。

▲模樣搞笑的香蕉人。

離開前，就用一盤美味的焗烤咖哩做為完美句點！因被日本女星上戶彩選為「世界末日前最想吃的食物 」而爆紅的BEARS FRUITS燒咖哩，以加入香甜蘋果燉製的日本風味咖哩為基底，在咖哩飯上鋪上起司焗烤，最後再撒上店家特製的辣味粉，讓甜、鹹、辣和香在嘴裡融為一體，讓人欲罷不能！

▲BEARS FRUITS燒咖哩是當地名店。

▲▼門司港燒咖哩讓人一試難忘。

北九州門司港

地點：福岡縣北九州市門司區港町

交通資訊：搭乘列車至門司港駅

星悅航空每日直飛北九州，夏季航班資訊（2019年3月31日至2019年10月26日止）：

北九州-台北

每週一至週六15：50起飛、17：20抵達

每週日15：25起飛、16：55抵達

台北-北九州

每週一至週六11：30起飛、14：50抵達

每週日11：20起飛、14：35抵達。