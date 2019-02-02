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別再傻排隊！連假出遊人潮多　桃機4個實用省時小撇步

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▲桃園國際機場,桃園機場,出國,出國人潮,機場人潮,桃機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲碰上連假時機場人潮暴增。（圖／記者陳涵茵攝）

記者于佳云／綜合報導

每逢連假或寒暑假出遊旺季，桃園機場總是擠滿大批人潮，從報到、出關到登機都是條漫漫長路，要順利登上飛機還得多提前幾小時到機場。如果想要省下更多時間，以下幾個實用的出國小技巧可得先記起來，讓出國出境手續更順利也更加方快速輕鬆。

1、桃園機場捷運預辦登機

如果是搭乘機場捷運至桃園機場的旅客，從搭機當日上午6點至晚間9點半、航班起飛前3小時，在機場捷運A1站即可辦理市區預辦登機手續，於現場設置的自助報到機前，將護照放入掃描機內進行選位及列印登機證，就能輕鬆完成自助報到，目前長榮航空、中華航空和國泰航空等多家航空公司皆有配合服務。

2、自助報到

趕時間搭飛機卻看到櫃檯前一圈又一圈的人龍總讓人心煩，如果想省下多點時間，不妨使用機場的自助報到機，事先辦理報到手續。將護照放入掃描機內進行選位及列印登機證，如果沒有托運行李的旅客就可以直接前往海關安檢，如果有托運行李則可以善用航空公司專屬櫃檯托運行李的櫃檯，分散人流更省時。

▲桃機預辦登機迎新夥伴。（圖／記者于佳云攝）

▲桃機捷預辦登機省時又方便。（圖／記者于佳云攝）

3、自助行李托運

桃園機場「自助託運行李」服務在2018年10月初上線，第二航廈的10、11號櫃檯已全面改建，共有13座自助託運點。系統開放使用的時間為，每天早上5點到晚上11點，當日在桃園機場出境的華航、長榮班機，在起飛1小時前就可自助託運，意即搭乘早上6點以後、晚上12點以前的班機旅客，都可自助輕鬆完成行李託運流程。

▲▼桃機行李自助托運業配。（圖／記者季相儒攝）

▲自助行李托運可省下不少時間。（圖／記者季相儒攝）

4、自動通關

出入境時不想排長長的隊伍？你最需要的就是自動通關！只要年滿 14 歲，身高 140 公分以上，且是中華民國國民，或是持有長期居留身分的外籍人士，在桃園機場和指定場所完成自動通關系統的申請登錄後，未來即可使用自動通關系統，申請完全免費。

關鍵字： 旅遊新知 桃園機場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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