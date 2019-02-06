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有點挑戰的愜意步道！台北四獸山縱走　看夜景伴潺潺溪流

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▲豹山步道,四獸山。（圖／翻攝自Facebook／台北旅遊網，潘俊霖攝影）

▲豹山步道沿途可眺望台北101。（圖／翻攝自Facebook台北旅遊網，潘俊霖攝影）

旅遊中心／綜合報導

週休假日喜歡到戶外接觸大自然、登山健行的你，如果覺得爬象山對你來說太輕鬆，不妨試試進階班的四獸山縱走吧！屬南港山系的四獸山指的是象山、虎山、豹山和獅山，因為大部份的路線都十分平緩好走，沿途還有自然景色和綠蔭相伴，是十分推薦的愜意登山路線。

象山

台北最熱門夜景地象山親山步道，從捷運站步行5分鐘到達靈雲宮登山口，順著石階登高，沿途設有多處觀景平臺，樹木茂密，還可觀察林下蕨類生態與臺北中石底層砂岩。抵達六巨石區，大台北城市景色和丘陵地形盡收眼底，不管哪個時間來都能感受獨一無二的風景。

▲象山攝影點。（圖／台北市政府提供）

▲六巨石是象山很受歡迎的展望點。（圖／台北市政府提供）

虎山

四獸山之一的虎山有虎山自然步道和虎山溪步道兩條路徑，虎山自然步道兩旁綠意盎然，石階相當平緩好走，而虎山溪則有潺潺溪流相伴，夏天更是消暑。兩條步道登頂後可抵達九五峰，從高處俯瞰，遼闊視野不輸象山，也別忘了和刻著九五峰大字的大石合照，留下登頂紀念！

▲虎山步道120高地涼亭、吉福宮廣場。（圖／台北市工務局大地工程處）

▲從虎山看出去的夜景。（圖／台北市工務局大地工程處提供）

豹山

除了知名的象山和視野遼闊的虎山，另一個較為低調的豹山也是個看夜景的好選擇。豹山高度僅海拔141公尺，步道在經過整修後已十分完善，可以在行進間觀察四獸山雄偉壯觀的岩壁地質景觀。從福德街221巷上山，大約步行9分鐘就可以抵達觀景平台，雖然視野不如象山和虎山開闊，但是人潮較少、環境也清幽許多。

▲豹山步道,四獸山。（圖／翻攝自Facebook／台北旅遊網，潘俊霖攝影）

▲豹山步道比起象山更為悠閒。（圖／翻攝自Facebook／台北旅遊網，潘俊霖攝影）

獅山

獅山步道和四獸山其他步道比起來相對冷門，據去過的山友回報，路線也較沒有其他三條好走，大部份登山客多是四獸山連走時會順道一訪，而獅山雖然少了人氣和名氣，不過卻多了幾分自然原始的感覺，路途中也可見豐富的自然生態。

關鍵字： 台北市旅遊 四獸山

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