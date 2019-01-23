「浪漫紫色花瀑布」板橋就有！整面盛開為水泥牆增色

點評：路過可以注意一下

▲板橋435藝文特區旁防洪牆上的紫馬纓丹盛開。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

新北市板橋環河西路是許多通勤族必經之路，近日攀附於435藝文特區旁防洪牆上的紫馬纓丹盛開，花朵雖小量卻很大，替冷硬的水泥牆，換上粉紫色衣裳，彷彿將整片防洪牆變成了浪漫的花瀑布。

▲馬纓丹替冷硬的水泥牆，換上粉紫色衣裳，彷彿將整片防洪牆變成了浪漫的花瀑布。

新北市政府高灘地工程管理處 表示，紫馬纓丹為馬鞭草科，馬纓丹屬，又名小葉馬纓丹、蔓性紫花馬纓丹、鋪地臭金鳳，看起來有點像小型的繡球花，莖伸長，具蔓性及下垂性，且花期甚長，幾乎全年皆會開花，但以秋、冬至春天花況甚佳，極具觀賞價值，常被栽植作為地被或懸垂植物。此外，紫馬纓丹也是極佳的蜜源誘蝶植物，常有鳳蝶、蛺蝶、大白斑蝶等蜜源蝶造訪覓食，是營造蝴蝶庭園景觀不可或缺的重要植物。

▲紫馬纓丹也是極佳的蜜源誘蝶植物，常有鳳蝶、蛺蝶、大白斑蝶等蜜源蝶造訪覓食，是營造蝴蝶庭園景觀不可或缺的重要植物。

民眾行車由板橋順環河西路往土城方向，可以張大眼睛注意這片自然又生動的綠意防洪牆，馬纓丹正點綴著紫色星光，讓路人經過都忍不住注意到這面牆的美。