漫畫迷要瘋了！上萬藏書看到飽　漫畫博物館一點都不宅

▲北九州漫畫博物館。

記者于佳云／日本北九州報導、攝影

還記得小時候到漫畫店租漫畫，一本接著一本看到欲罷不能的時光嗎？熱愛漫畫的你，一提到日本漫畫就如數家珍，從漫畫家到動漫都難不倒你嗎？如果你自認是漫畫迷，位在北九州的漫畫博物館絕對是會你激動尖叫的天堂，不只有數不清的漫畫看到飽，還有超難得一見的懷舊漫畫收藏，在這待上一下午都不是問題。

▲入口處以漫畫《銀河鐵道999》為主題。

位在日本小倉的北九州市漫畫Museum，搭乘新幹線到JR小倉駅走路2分鐘就能抵達，交通十分方便，對外地遊客也很具吸引力。被視為是九州各種文化、藝術和學術傳入門戶的北九州市，培育出不少漫畫人才，當中，經典漫畫《銀河鐵道999》的作者松本零士也是其中之一，北九州市漫畫Museum更邀請他擔任榮譽館長，在博物館入口處也展示了許多他的相關作品和成長史。

▲榮譽館長松本零士的作品集合。

▲重現漫畫家的創作空間。

漫畫博物館裡當然不只能看漫畫，在漫畫七大不可思議展區，用趣味且生動的方式呈現漫畫完成的過程和分鏡技巧，還有各種漫畫場景讓遊客互動拍照。走進漫畫時光隧道，書櫃中一兆年份陳列了1945年起至今具代表性的漫畫作品，包括漫畫界元老級的《原子小金剛》、男生們最愛的《灌籃高手》和其他近代漫畫如《火影忍者》等，讓漫畫迷們童年回憶通通湧現！

▲漫畫效果背板可以讓遊客互動拍照。

▲▼各年份的日本漫畫收藏。

在漫畫花絮和明日藝廊區，可以看到漫畫家設計手稿、創作中的小花絮和插圖、公仔等多樣作品，不只能更深入漫畫家的創作世界，也能從中發現不為人知的小細節，就算不是漫畫迷也看得津津有味。

▲▼漫畫手稿和漫畫家插畫展示。

而在博物館的最後的閱覽空間，就是可以好好盡情享受被漫畫包圍的天堂了！5萬冊的漫畫一一陳列在書櫃中，光是看這畫面就超療癒，在閱覽區也貼心設計了許多舒適的沙發座椅，拿本漫畫坐下來就可以沈浸在天馬行空、活潑生動的漫畫世界，讓人看到天黑都捨不得離開。

▲▼擺滿數萬本漫畫的閱覽區。

北九州市漫畫museum

地址：福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目14-5

營業時間：11:00～19:00（每週二公休）