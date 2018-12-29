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達人教你一個背包環遊世界101天！走過零下10度的冰島

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 ▲背包旅行可說是每個人的夢想，該怎麼整理行李卻是很叫人頭疼，教你輕鬆背包環遊世界！（影／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲背包旅行。（圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文、圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling

一個人環遊世界的這101天裡，只背著17公斤的背包，走過了零下10度的冰島和30多度的埃及。

▲背包旅行。（圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

把所有的東西簡單分成六類：衣服，浴洗用品，旅遊配件，藥物，重要物品，和其他。零零總總加起來總共53項。

衣服

不管去三個月或是一年，衣服不需要帶太多，旅行時有很多二手店會賣很便宜的衣服，如果不想一直穿同樣的衣服的話可以選擇這種方式。有些背包客離開這個國家時，會再捐出去、賣給二手商店或寄回。

衣服建議以洋蔥式穿法，厚的外套特別重，加上各地氣候類型不慎相同某些地區早晚溫差大，冷的話多套一件外套，不冷還能脫掉。如果只帶一件厚外套，比較不好應付天氣驟變，衣服建議用卷的方式，再用繩子、髮帶或橡皮筋綁起來比較省空間（如圖）。

▲背包旅行。（圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

T Shirt: 3
襪子：8
兩件厚的。

無袖：2
薄長袖：4
2內搭衣，2外衣。

內褲：7
內衣：2
泳裝：1
長褲：3
2外褲，1緊身瑜珈褲，冷的時候可當內搭褲。

短褲：2
睡衣睡褲：各2
圍巾：1
帽踢：1
薄外套：1
雨衣：1
帽子：2
毛帽和鴨舌帽

羽絨衣：2
一件厚的，一件薄的。薄的在UNIQULO買的，可以縮成很小然後塞在一個小袋子的那種，很輕！！！行程安排上我把冷的國家排在一起，去完冷的地方後，就把羽絨衣和厚重的衣服寄回家了。

▲背包旅行。（圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

浴洗用品

毛巾：2
很多住宿雖然有提供毛巾，但需要付費。

瓶瓶罐罐：4
分別裝洗髮精、潤髮乳、乳液、保養。我在買無印良品買的，每個都小於100 ml，因為不能帶著整罐洗髮 精和沐浴乳上飛機，沒了就到下一個城市買或用旅社的。

牙膏牙刷：1

肥皂：2
一個是洗衣服用的，一個是洗澡用的。一般背包客棧用洗衣機都需要收費所以通常我都手洗，省水也省錢 ，洗澡的話帶著肥皂會比液狀的還要方便！！液狀的還要去找容器裝，加上飛機上只能帶100 ml，不用一 直去想還沒有沐浴乳，但是女生洗頭髮和潤絲的就只能用小罐子裝了。

▲背包旅行。（圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅行配件（全各一個）

鎖頭
鎖自己的包包或離開住宿的地方要把櫃子鎖住會需要用的。背包客棧裡面很常有人東西被偷，所以一定要 把重要的東西藏好或隨身攜帶。

多國變壓器

眼罩和耳塞
對於淺眠的人，這真的非常重要。

旅行時，不管是睡長途巴士、飛機上、背包客棧的時候，每個人的習慣和遇到的人都不一樣，常常會遇到會打呼、晚上不睡覺出去玩、很晚回家的人，所以如果沒有眼罩和耳塞，晚上睡不好都會嚴重影響到隔天的精神。

薄棉被
有些背包客棧只提供床、不提供棉被，長途巴士的話冷氣開很強也容易感冒。我的博棉被是在機場買的，他們的棉被可以縮得很小，非常方便！

頸枕

太陽眼鏡

筆電：因人而異

耳機

充電器和隨身充

手電筒
緊急的時候會需要，或是晚上回住宿的地方時，別人都睡了就不方便開房間的燈。

相機和記憶卡：因人而異。
我帶GO PRO，因為防水、小、輕。路上也有遇到很多背包客隨身帶著專業相機。

▲背包旅行。（圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鞋子（各1）

運動鞋

靴子
靴子體積大，所以如果沒有再冷的國家穿著的時候，我就會把他綁在包包的外面。

拖鞋

藥物

感冒藥
出發前幾個月把感冒藥都領好，以免出門時需要卻沒有。旅行的時候要是感冒了真的很麻煩...

撒隆巴斯
當時忘記帶這個了，後來在中國因為扭到沒辦法繼續走，才急急忙忙找藥局買。建議大家出門前可以帶著撒隆巴斯以防萬一。

過敏藥：因人而異。

OK棒：10

曼秀雷敦

▲背包旅行。（圖／環遊世界101天 An Asian Girl Traveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其他

塑膠袋：2
不管是會暈車暈船或是臨時需要裝垃圾之類的，隨身帶著塑膠袋以防不時之需。

防曬：1

鏡子：1

指甲刀：1

信封：3 (裝錢等等)

化妝品：因人而異
我帶了一支眼線、一支眉筆。我屬於沒眉毛的人，所以眉筆對我來說真的很重要！！！其他底妝、眼影、粉撲等等的全部沒帶，因為真的很重。

餐具：1
不只因為環保，常常也會有在外面買個簡單便宜的食物吃的時候。

筆記本：1
旅途上不管是記錄下自己所發生的事情、需要記下聯絡資訊電話號碼、甚至是語言不通需要用畫的溝通時，都需要用到。

哨子：1
我把哨子綁在包包的側邊，在危險時能快速拿到，綁在容易讓別人看到但是不容易被拿走的地方。

簡單的後背包：1
我會把它背在前面，比較重要的、需要馬上拿的東西就會放在這裡，以防別人從後面偷東西，例如：電腦，水，筆，食物，筆記本，護照等等。

衛生紙：7小包
一定要確定身上隨身攜帶衛生紙，以備不時之需。

重要物品

護照

護照影印本：2
以防護照遺失需要補辦。

現金
現金的話建議大家分裝在不同的地方，有些放在前面的包包，有些藏在後面包包的夾層裡，以防被偷的時候全部的錢一次都沒了。

信用卡

學生證：因人而異
有些地方學生身份門票可以打折。

大頭照：6張
落地簽證需要用到。

大致上是這樣，希望可以幫助到你們！

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關鍵字： 背包旅行 背包客 旅遊新知 環遊世界101天 An Asian Girl Traveling

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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