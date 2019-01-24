春天韓國追櫻必看！精選4大賞櫻勝地

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com、韓國觀光公社、京畿觀光公社提供

繁榮的首爾是韓迷們最喜歡的旅遊地點，既能追星，又有不少超好逛的購物天堂。春天時，賞櫻更是讓韓迷、在地歐巴、歐妮們也為之瘋狂的活動！



▲春季時，汝矣島輪中路上千棵的櫻花樹一起綻放。（圖／shutterstock.com提供）

首爾的汝矣島輪中路、昌慶宮、南山公園、顯忠院，都是讓你感受到滿滿春天氣息的賞櫻勝地。汝矣島是坐落在漢江上的小島，這裡有LG集團、韓國放送公社KBS的總部，還有韓國證券交易所、韓國金融投資協會，被稱為「韓國的華爾街」。另外，韓國的國會議事堂也在這裡，春天時，輪中路經國會議事堂至KBS的大道兩旁，多達1400-1600棵的櫻花樹將會綻放粉白色的花朵，形成美麗的櫻花隧道，再搭配一旁的漢江風光，都市裡竟也能有這麼浪漫的春天景色！



▲昌慶宮的櫻花捎來了春天的訊息。（圖／shutterstock.com提供）

想體驗穿越戲碼？來昌慶宮就對了！昌慶宮和景福宮、昌德宮、慶熙宮、德壽宮，並列朝鮮王朝五大宮殿。現在我們所看見的昌慶宮，其實經過多次重建，在20世紀的日帝強佔期，昌慶宮甚至曾被當作動物園、植物園使用，並拆除許多原本的宮闕建築。一直到1980年代「昌慶宮復原計畫」啟動後，這裡才成為如今的模樣。即使經過重建，也能在這裡感受到古樸的氛圍，彷彿置身韓國古裝劇場景，春天時，周遭的櫻花為昌慶宮增添幾分優雅的氣息。



▲首爾大公園滿天的櫻花遮蔽了天空。（圖／京畿觀光公社提供）

當昌慶宮復原計畫啟動，原本生活在這裡的動物們，則被搬到了首爾大公園。首爾大公園是韓國最大的主題綜合公園，動物園、植物園、國立現代美術館和首爾樂園…等，同時存在於此，其中動物園更躋身世界前10大動物園。春天時，迎面而來的的櫻花大道彷彿無邊無際，吸引許多櫻花迷前來朝聖，不過首爾大公園的面積非常大，就算櫻花滿開時，也不會因過多的人潮而感到擁擠。大都會旅遊特別安排在這裡搭乘纜車，居高臨下的欣賞偌大公園中的春季美景。





▲顯忠院所種植的櫻花品種為枝垂櫻，和其他賞櫻名勝有明顯的不同。（圖／韓國觀光公社提供）

來到顯忠院，你會發現這裡的櫻花特別猖狂，簡直就像在空中炸開的粉色煙火！這是因為顯忠院種植的櫻花品種主要為枝垂櫻，模樣如同粉色版的柳樹。春季時，這裡還有「顯忠院枝垂櫻櫻花節」，豐富的表演、體驗活動，將帶給你一場熱鬧有趣的賞櫻盛宴。

推薦行程：

▲ 韓國民俗村.首爾大公園.愛寶樂園.湖巖美術館.昌慶宮六日►►►

更多資訊：

大都會旅遊 (02)2515-7340



韓國觀光公社



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