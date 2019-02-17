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香港必買檸檬王有店面了！永吉街店經典伴手禮超搶手

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▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲香港經典伴手禮，永吉街檸檬王。（圖片由阿新愛玩樂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

香港除了好吃、好玩，也有很多受大家喜愛的伴手哩，包括曲奇餅、蝴蝶酥、肉鬆蛋捲、馬卡龍、蛋塔和各種餅類等等，當然說到香港伴手禮，也絕對不能錯過傳統老店「檸檬王」！部落客阿新愛玩樂就在《旅遊超爽的》分享從小攤子開始賣，到現在已經開設店面的永吉街檸檬王！

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲檸檬王從小小的攤位到現在開設了店面，人潮一直都是絡繹不絕。

過去檸檬王是一個小小的行動攤位，受到許多人的喜愛，常常都會大排長龍，要去購買前也要先打電話過去詢問想要買的口味還有沒有貨，但現在檸檬王在永吉街開設了店面，就在地鐵的上環站，從E1出口遇到德甫鐘之後右轉，再走一小短路就能看到檸檬王，不但方便好找，店內的貨量也供應齊全，不用怕買不到想吃的口味。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲牆面上擺了商品單，不需要看實品挑選的常客可以直接填單購買。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲其中一面牆陳列了商品和報導紀錄。

阿新愛玩樂表示，檸檬王的店面以木質為主調，跟原先的攤位質感一致，所以不會有太大的印象落差，店內整個氣氛營造得相當傳統，尤其燈具的選擇多了網篩讓造景更增加了迷人之處。整間店內燈光明亮、舒適，其中一邊的牆面擺放所有商品供遊客挑選，另一邊則是商品展示，以及陳列著許多獲獎和報導的紀錄。阿新愛玩樂表示，現在也有活動推出，一套明信片30張30元港幣，也可以參加消費滿1000元港幣可以獲得一套，再不然打卡就可以送一張香港特色名信片。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲鹹檸檬是檸檬王的必買商品，加上可樂就是香港的經典飲品「鹹檸七」。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲特選話梅是送禮的好選擇。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲甘草檸檬口味特別，吃起來清爽又回甘。

檸檬王有玲瑯滿目的商品，招牌必買的鹹檸檬，一盒40港幣，吃起來鹹中帶酸，加上汽水就是香港經典的飲料「鹹檸七」；特選話梅，一罐100港幣，是檸檬王經典的選擇，送禮也誠意滿滿；甘草檸檬，一包50港幣，阿新愛玩樂介紹，檸檬不酸，反而有著清香味，吃起來後還會回甘。除此之外還有包括水蜜桃、香菇脆脆、甘草柑橘等等特色食品，可以在旅程的最後留下一些預算到這裡大買特買。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲秋葵脆脆，一罐45港幣，少了黏稠的口感，多了 一些酥脆，吃起來更涮嘴。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲粒粒糖薑，一包25港幣，以嫩薑和葡萄糖製作，味道香甜中帶有嫩薑的辛辣感，直接吃或泡茶都可以。

▲▼香港檸檬王永吉街店。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲薄荷檸檬，一包50港幣，薄荷的清爽去掉了檸檬的酸味和苦味，十分搭配。


永吉街檸檬王 (香港上環美食)
營業時間：10:00-17:00 (周一至周日)
地址：香港上環永吉街18號地舖

關鍵字： 檸檬王 香港伴手禮 香港旅遊 香港美食 香港檸檬王 阿新愛玩樂

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