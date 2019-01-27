新北主題公園玩透透！超大鯨魚造型、全台首創環形盪鞦韆

點評：家長不用苦惱找不到地方讓小朋友放電了！

▲新北市4座不同主題特色共融式公園。（圖／小腹婆大世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

假期來臨，不想到大型遊樂園排隊人擠人，就到新北市的主題公園消磨時光，小腹婆大世界在《旅遊超爽的！》分享了四個不同主題特色公園，帶著小朋友一邊消耗電力，順便把全部都收集完畢！

▲▼東昇公園以星際探險為主題，從入口處的擺設、雙層攀爬網到溜滑梯都圍繞著銀河、星球的概念。

東昇公園 銀河星球主題

位在新北市樹林區的東昇公園，以星際探險當作主題，各式的遊樂器材，從入口處的擺設、雙層攀爬網到溜滑梯都圍繞著銀河、星球的概念，另外也有設置沙坑，提供了不一樣的空間可以使用。小腹婆大世界提到，東昇公園的適用年齡較廣，且還有設置無障礙空間，只是整個腹地較小，因此人多的時候可能需要排隊。

地址：新北市樹林區復興路395號

▲▼以捷運為設計的公園，遊具裡也放置了車廂的吊環跟駕駛艙。

▲長長的森林步道讓家長也可以帶著孩子一邊散步一邊玩到主遊樂區。

樂活公園 捷運主題

全台灣唯一以捷運為主題的公園就坐落在林口，整個公園將設施散落，走到主遊樂區前中途可能遇到像是超大型的飛機造型健身設施，下方還設計了跑道，相當完整，而長長的森林步道讓家長也可以帶著孩子一邊散步一邊玩到主要區域。而整個公園最大的特色除了有4米高的塑木溜滑梯之外，在遊具裡也設置了像捷運車廂的吊環跟駕駛艙，而且附加的身高量尺更能讓小朋友在選擇器材時可以依照自己的高度做衡量！

地址：新北市林口區忠孝路616巷26號

▲▼鯨魚公園除了帶小朋友玩樂，如此巨大的設計也十分適合拍照。

▲另一邊的遊樂器材有翹翹板、旋轉盤、盪鞦韆等，無障礙轉盤設計輪椅也能進入，還有各種鞦韆做成一人、多人或是躺椅等不同模版。

商港公園 鯨魚地景主題

原本空洞的公園直接降臨一隻超大鯨魚，搖身一變兼具可以拍照打卡又能遊玩的共融式遊戲場！從鯨魚身體中間的抱石攀爬上去，往頭部的方向就能溜下滑梯，若是較小的小朋友也可以從鯨魚的尾巴，走平緩的坡道至溜滑梯。另一邊的遊樂器材有翹翹板、旋轉盤、盪鞦韆等，在無障礙轉盤，設計輪椅也能進入，還有各種鞦韆是做成一人、多人或是躺椅等不同模版，而小腹婆也認為商港公園適合剛會玩溜滑梯的小小朋友使用。

地址：新北市八里區商港一路和商港八路交叉口

▲▼全台首創的環形盪鞦韆位在汐止的紙飛機主題公園。

▲▼溜滑梯分成三種，不一樣的滑道會產生不同的速度。

白雲公園 紙飛機主題

大部分的人學會的第一個摺紙藝術通常都是紙飛機，而汐止以紙飛機為主角的公園，以懷舊的設計理念搭配新穎的設施。在公園裡有全台首創的環形盪鞦韆，也有家長及孩子可以一起坐的無尾熊搖椅，在年齡較大的小孩使用的攀爬架下方也有沙堆可以玩樂。溜滑梯則分成三種，以不一樣的滑道設計產生不同的速度，小腹婆就表示帶點彎度的滑梯在現場看是最快的，連大人溜下來都有彈飛的狀況。

地址：新北市汐止區福山街62巷

每個主題共融式公園配合需求都有設計了廁所或是清洗區，趁著好天氣或是假期，一家大小一起到戶外走走！