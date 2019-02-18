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燈光與藝術品視覺饗宴！超殺記憶體的西雅圖玻璃藝術世界

點評：這真的美到不行><
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▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲西雅圖奇胡利玻璃藝術園Chihuly Garden and Glass。（圖片由Action!半熟的內心戲提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

藝術作品有許多不同的類型，而在美國有一位專門設計和製作玻璃的玻璃雕塑家，儘管製作工藝相當複雜，也需要花上相當長的時間，這位藝術家仍然堅持著將玻璃工藝運用在市內和室外的藝術作品上，部落客Action!半熟的內心戲就在《旅遊超爽的》分享西雅圖這個必參觀的玻璃藝術園！

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲奇胡利的作品曾被許多國家展示。

戴爾·奇胡利是一位相當有名的玻璃雕塑家，也是一位現代藝術家。曾經在一場車禍中失去左眼的視力，但並沒有因此讓他放棄玻璃藝術，反而轉為指導工人製作，繼續設計了許多精細的裝置藝術，在美國各地、澳洲墨爾本、法國羅浮宮、德國法蘭克福、以色列耶路撒冷等地都有博物館收藏。

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲波西米亞風的天花板。

位在西雅圖的奇胡利玻璃藝術園，占地約1.5英畝，距離著名的太空針塔和EMP音樂體驗館都相當近，可以安排在同一天的行程當中。13～64歲的票價是26美金，65以上22美金，5～12歲17美金，4歲以下兒童免費，買票的方式也有不同的優惠，包括購買西雅圖城市的City Pass，或是購買與太空針塔的聯票。

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲室內展廳內只有燈光打在藝術品上，更能讓遊客欣賞到不同面貌的作品。

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲陳列方式有許多不同，懸掛在天花板上的作品也相當耀眼。

室內展覽廳的燈光很小，基本上可以算是全黑的，只有在玻璃的展覽品上才有打燈光，讓遊客能夠欣賞到作品更美的一面，展示了奇胡利大量的玻璃藝術品、設計圖只和建築設施，陳列方式也有許多不同，有的直立擺放在館內，有的是被垂吊著，也有的結合了天花板的設計，更讓人耳目一新，藝術品色彩絢麗鮮明，五顏六色的被燈光照射著，相當美麗。

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲▼奇胡利在日本划船時看到水面噴濺在水裡的畫面，成為了兩艘船的設計發想。

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

參觀完室內展廳以後，可以步行到Glass House，這裡在屋頂上懸掛著由橘色、紅色和黃色交織而成的巨大玻璃藝術品，也因為有著全透明的玻璃，被日光照射下來，更是耀眼。從這裡也可以看到旁邊的太空針塔，到了夜晚會有燈光投射下來，為整個作品增添了一分浪漫。室外的展區也將藝術品融入到植物當中，創意又充滿生命力。

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲Glass House中有巨大的玻璃藝術品，還能看到旁邊的太空針塔。

▲▼西雅圖奇胡利玻璃藝術園。（圖／Action！半熟的內心戲提供）

▲每個設計都有不同的巧思，顏色也都相當鮮豔。

奇胡利玻璃藝術園（Chihuly Garden and Glass）
地址：305 Harrison St, Seattle, WA 98109美國
電話：+1 206-753-4940
 

關鍵字： 奇胡利玻璃藝術園 Chihuly Garden and Glass 西雅圖旅遊 美國旅遊 Action!半熟的內心戲 玻璃藝術 博物館旅遊 美洲旅遊

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