ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

出遊前先看！兒童新樂園、冰上樂園等場館春節營運時間

ETtoday旅遊雲

台北市兒童新樂園。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲兒童新樂園調整春節營運時間。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節連假即將到來，為因應假期出現的出遊人潮，臺北捷運將視人潮狀況機動增開列車提供服務。另外，台北兒童新樂園、貓空纜車、臺北小巨蛋冰上樂園及捷運北投會館暨逃生體驗營也將調整營業時間，民眾出遊前記得多加注意，以免撲空。

一、捷運系統：
(一)淡水信義線(R)、松山新店線(G)、中和新蘆線(O)、板南線(BL)：各主線平均班距約5~10分鐘，深夜時段平均班距約12~15分鐘，並視人潮狀況機動加開列車。各支線全天班距約10~20分鐘。屆時將於本公司官網公告春節期間時刻表。
(二)文湖線(BR)：平均班距約4-7分鐘，深夜時段平均班距約12~15分鐘，並視人潮狀況機動增開列車。
(三)開放旅客攜帶自行車搭乘捷運，除文湖線各車站、淡水站、臺北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站不開放自行車進出外，其他車站均開放自行車進出。

二、兒童新樂園：
(一)2月4日(除夕)：暫停營運
(二)2月2日至3日、2月5日（初一）至9日（初五）：營運時間自上午9時至晚上8時。
(三)2月10日(初六)：營運時間自上午9時至晚上6時。

三、貓空纜車系統
(一)2月4日(除夕)：暫停營運。
(二)2月2日、2月5日(初一)至9日(初五)：營運時間自上午8時30分至晚上10時。
(三)2月3日、2月10日(初六)：營運時間自上午8時30分至晚上9時。

▲小巨蛋冰上樂園。（圖／台北捷運提供）

▲台北小巨蛋冰上樂園。（圖／台北捷運提供）

四、臺北小巨蛋
主場館
(一)2月4日(除夕)：營運時間為上午9時至晚上6時。
(二)2月2日、2月8日(初四)至9日(初五)：配合檔期活動，營運時間自上午9時至檔期活動結束。
(三)2月3日、2月5日(初一)至7日(初三)、2月10日(初六)：營運時間自上午9時至晚上10時。
冰上樂園
(一)2月4日(除夕)：暫停營運
(二)2月2日至3日、2月5日(初一)至10日（初六）：營運時間自上午9時至晚上9時。

五、捷運北投會館暨逃生體驗營
除2月4日(除夕)至2月7日(初三)共4天暫停營運外，其餘日期均正常開放營運。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 台北市旅遊 春節旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北燈節四大燈區、活動亮點曝光

台灣第一座室內常溫滑雪場！

台南滿滿蔥花豚骨拉麵限量供應

梨山公車+賞櫻專車　武陵賞櫻免開車

全台首座汽車觀光工廠限平日免費參觀

一秒變文青！屏東最美麵包店

台鐵6座臨近太平洋秘境車站

影／台中「10萬瓶蓋牆」說人生故事

全台4大絕美櫻花勝地

全台最好玩飯店有室內賽車、水樂園

熱門行程

最新新聞更多

暖冬補助倒數業者曝「這2天全客滿」！

到英國搭配自己的英式早餐！

泰雅渡假村姓名對對碰免門票

北捷系統場館春節營運時間

淡水「木蓮花」搶開！千株盛放超美

東區巷弄內的鍋燒意麵！還能配啤酒

這一小鍋嘉義店1/25試營運

星悅航空夏季班表出爐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366