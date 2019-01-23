出遊前先看！兒童新樂園、冰上樂園等場館春節營運時間

▲兒童新樂園調整春節營運時間。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節連假即將到來，為因應假期出現的出遊人潮，臺北捷運將視人潮狀況機動增開列車提供服務。另外，台北兒童新樂園、貓空纜車、臺北小巨蛋冰上樂園及捷運北投會館暨逃生體驗營也將調整營業時間，民眾出遊前記得多加注意，以免撲空。

一、捷運系統：

(一)淡水信義線(R)、松山新店線(G)、中和新蘆線(O)、板南線(BL)：各主線平均班距約5~10分鐘，深夜時段平均班距約12~15分鐘，並視人潮狀況機動加開列車。各支線全天班距約10~20分鐘。屆時將於本公司官網公告春節期間時刻表。

(二)文湖線(BR)：平均班距約4-7分鐘，深夜時段平均班距約12~15分鐘，並視人潮狀況機動增開列車。

(三)開放旅客攜帶自行車搭乘捷運，除文湖線各車站、淡水站、臺北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站不開放自行車進出外，其他車站均開放自行車進出。

二、兒童新樂園：

(一)2月4日(除夕)：暫停營運

(二)2月2日至3日、2月5日（初一）至9日（初五）：營運時間自上午9時至晚上8時。

(三)2月10日(初六)：營運時間自上午9時至晚上6時。

三、貓空纜車系統

(一)2月4日(除夕)：暫停營運。

(二)2月2日、2月5日(初一)至9日(初五)：營運時間自上午8時30分至晚上10時。

(三)2月3日、2月10日(初六)：營運時間自上午8時30分至晚上9時。

▲台北小巨蛋冰上樂園。（圖／台北捷運提供）

四、臺北小巨蛋

主場館

(一)2月4日(除夕)：營運時間為上午9時至晚上6時。

(二)2月2日、2月8日(初四)至9日(初五)：配合檔期活動，營運時間自上午9時至檔期活動結束。

(三)2月3日、2月5日(初一)至7日(初三)、2月10日(初六)：營運時間自上午9時至晚上10時。

冰上樂園

(一)2月4日(除夕)：暫停營運

(二)2月2日至3日、2月5日(初一)至10日（初六）：營運時間自上午9時至晚上9時。

五、捷運北投會館暨逃生體驗營

除2月4日(除夕)至2月7日(初三)共4天暫停營運外，其餘日期均正常開放營運。