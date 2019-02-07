新北6個河濱好去處！小朋友最愛沙坑、情人浪漫賞櫻

▲新北市三重區幸福水漾公園花海。（圖／翻攝自新北市政府農業局）

旅遊中心／綜合報導

春節出遊不想人擠人，不妨到河濱散步、踏青還能兼賞櫻！新北市政府高灘地工程管理處特別搜羅8處河濱景點，不論年前情人節情侶約會、親子輕鬆出遊或是文青小旅行，都可趁著新年假期的好天氣安排悠閒一日遊，不用花一毛錢就可玩得開心盡興。

大臺北都會公園婚紗廣場及幸福水漾公園

婚紗廣場內各項應景浪漫裝置藝術，舉凡象徵愛情永恆的大鑽石、水岸邊愜意的小船、典雅復古的電話亭及幸福感滿分的移動式教堂，都是情人與新人婚紗取景最夯的景點。此外，除了大台北都會公園的幸運草溜滑梯，新北市政府在去年更重新裝扮二重疏洪道中山橋下之樂遊天地，打造出「巨型黃色蜜蜂地景的沙坑遊戲場」，讓小朋友們玩到不想回家。

▲大都會公園夕陽。（圖／新北市政府提供）

▲大黃蜂沙坑遊戲場好玩又可愛。

三重鴨鴨公園

今年新北最夯打卡點非鴨鴨公園莫屬。三重淡水河畔中興橋下的河濱公園，設置一處以水鴨為主題的鴨鴨公園，一年四季隨著季節和節慶變換地景裝置藝術，不論近看賞花或上到鄰近堤頂步道俯視鴨鴨地景全貌，鴨鴨地景都有不同的迷人風貌。

▲鴨鴨公園春節地景。（圖／翻攝自新北水漾粉絲專頁）

八里文化公園露營區與米飛園區

文化公園露營區為新北市政府第一座公辦露營區，設置20個營位，還有頂部設為透明的泡泡帳棚，讓旅客在夜晚時躺在床上數星星。而在一旁遼闊的綠色草地上，座落許多米飛兔主題的互動性裝置藝術，可愛到破表。

▲八里米飛公園。（圖／新北市政府提供）

華中橋下恐龍園區

在華中橋下的大型恐龍園區，還原真實的侏儸紀公園。內有3D立體彩繪，有凶猛的暴龍，高達3公尺的巨型身軀，張牙舞爪追趕獵物，也有溫馴可愛的劍龍、三角龍、腕龍等Q版小型恐龍等著與市民互動。

▲▼大人小孩都愛的恐龍公園。（圖／新北市政府提供）

板橋河濱公園華江站

在自行車租借站華江站旁的堤防上推出一系列中國經典名畫，包括「千里江山圖」、「富春山居圖」、「步輦圖」、「百駿圖」等，除了再現古代名畫之風華外，畫家更結合新北市特色景點融入畫作中，讓畫作更加趣味。

▲邊騎車邊欣賞牆上名畫。（圖／新北市政府提供）

新店陽光運動公園

陽光運動公園緋紅奪目的河津櫻花大道正盛開，沿著河濱步道欣賞這櫻飛如雪的景致，彷彿身處美麗圖畫中，令人驚嘆。在兒童遊戲區旁自行車道兩側還有深紅豔麗的山櫻及桃粉嬌貴的八重櫻。賞櫻不必人擠人，即可盡優雅賞花之興！

▲新店陽光公園櫻花。（圖／新北市政府提供）