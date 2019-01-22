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梨山公車+賞櫻專車　武陵賞櫻輕鬆免開車

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文／Sharelife分享生活

春節搭公車賞櫻花！谷關到梨山865公車，除了原本每日3班車次外，大年初一到初六每天再增開兩班次，疏運上下梨山的旅客；另2月7日到2月27日也有武陵賞櫻專車。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／武陵農場粉絲專頁

武陵農場內的山櫻花已有7成已經盛開，較往年提早近一個月開花，紅粉佳人則預估在1月底開花；另包括山櫻、昭和櫻、八重櫻、霧社櫻也都將先後綻開。

福壽山農場也預告將進入櫻花盛開季節，預計一月底開始就會有櫻花綻放，包括鴛鴦湖附近的山櫻花，接著2月是千櫻園與旅客中心附近綻放的富士櫻與昭和櫻，最後3月初再由吉野櫻與大島櫻登場，最後由3月底登場的御衣黃櫻為該農場櫻花季畫上句點 。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／武陵農場粉絲專頁

865號公車從谷關走中橫便道到梨山車程約只要90分鐘，大大節省民眾要繞道南投或宜蘭進入梨山的時間，除每天上午7時、12時、下午4時30分對開公車之外，自2月5日（初一）至2月10日（初六），增開上午10時、下午3時40分兩班次。

今年武陵櫻花季自2月7日至27日，想要賞櫻的民眾，可搭乘865號公車到梨山後，再轉乘賞櫻專車到武陵。羅乙棋表示，賞櫻專車時間為上午7時、9時30分以及下午1時，採原車去、原車回的方式。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／武陵農場粉絲專頁

865號公車、賞櫻專車均採預約方式，民眾若要搭乘865號公車，可先上豐原客運「巴士趣」網頁訂購，賞櫻專車除網路預約外，也可在前一天下午4時至6時在梨山遊客中心購買。


（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

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關鍵字： Sharelife分享生活 台中旅遊 武陵農場 梨山 賞櫻旅遊

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