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原燒O-NiKU插旗宜蘭新月廣場　2/3前點雙人套餐送燒肉蛋糕

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▲原燒O-NiKU插旗宜蘭新月廣場　1/22~2/3消費雙人套餐送燒肉蛋糕。(圖／王品集團提供)
▲原燒O-NiKU插旗宜蘭新月廣場。(圖／王品集團提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下全新型態燒肉品牌原燒O-NiKU，去年9月以「百貨內露營風燒肉」進駐桃園統領百貨，原燒O-NiKU二店則是在1月22日進駐宜蘭新月廣場，同時1月22日~2月3日消費雙人(以上)套餐即贈「燒肉蛋糕」，每日限量100份。

延續首店「露營風」概念，原燒O-NiKU宜蘭新月店以「城市野營」為全新風格，而最令人卻步的「燒烤氣味」問題，原燒O-NiKU從根本解決引進日本頂級「shinpo烤爐」，能吸收99%燒烤產生的煙氣，。

▲原燒O-NiKU插旗宜蘭新月廣場　1/22~2/3消費雙人套餐送燒肉蛋糕。(圖／王品集團提供)
▲原燒O-NiKU新月廣場店店景。

原燒O-NiKU插旗宜蘭新月廣場　1/22~2/3消費雙人套餐送燒肉蛋糕。(圖／王品集團提供)
▲1/22~2/3消費雙人套餐送燒肉蛋糕。

▲原燒O-NiKU插旗宜蘭新月廣場　1/22~2/3消費雙人套餐送燒肉蛋糕。(圖／王品集團提供)
▲雙人好牛套餐。

原燒O-NiKU菜單內容以雙人套餐和三人套餐為主，符合燒肉多人用餐的點餐模式，平均每人價位在694元~892元之間〈另加10%服務費〉，不到千元就可品嚐到安格斯無骨牛小排、PRIME雪花牛、霜降松阪豬、干貝等海陸盛宴。

除肉多實在，原燒廚藝團隊考究京都最出名的漬物「千枚漬」，將新鮮蘿蔔醃漬出酸甜口感，可以搭配各式牛肉。此外，還有韓國泡菜、蔥鹽醬、洋蔥醬三款不同口感的配料，可依個人喜好混搭屬於自己的獨特味道。

原燒O-NiKU新月廣場店
地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號4樓(新月廣場)
訂位專線：03-932-9258

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 美食情報 原燒O-NiKU 宜蘭美食 王品集團

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