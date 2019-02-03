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懶骨頭也OK！假日不開車　台北7條捷運就能到的親山步道

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仙跡岩親山步道（圖／翻攝自台北市親山步道主題網）

▲仙跡岩登山步道愜意舒適。（圖／翻攝自台北市親山步道主題網）

旅遊中心／綜合報導

過年戰勝懶惰蟲，就從步道健行開始！台北雖然是四處高樓大廈林立的都市，但在這座水泥叢林裡，其實有著不少如世外桃源般的自然景點等著你探索。《ETtoday新聞雲》就整理了5條位在台北市的步道，不僅景色怡人，難度也都不高，最重要的是交通便利，搭捷運就可以輕鬆到達。

貴子坑親山步道

屬於大屯山系的貴子坑山區，過去因為過度開採導致地質破壞，1980年代成立「貴子坑水土保持教學園區」後，隨著環境復育現在已經成了生態豐富的自然場域，除了有免費露營地和教學園區，還有路線相當親民的親山步道，入口處還有座情人湖，小巧雅緻，在青青綠樹的庇蔭下繞著湖走一圈，閒適自得。

地點：台北市秀山路161號（近捷運復興崗站）

▲▼貴子坑水土保持教學園區的情人湖。（圖／記者陳建竹攝）

▲貴子坑水土保持教學園區的情人湖。（圖／記者陳建竹攝）

仙跡岩親山步道

號稱景美人後花園的「仙跡岩」，雖然不列入高海拔名單內，但順沿著攏長石砌階梯而上，到達至高點時仍能獲得遼闊視野，並無太多天然屏障阻擋視線，能夠直接遠眺大台北城市風光，眼前的景致優美宜人，讓山友們頓時心花怒放。

地點：台北市文山區景華街176巷6弄8號（近捷運景美站）

仙跡岩親山步道（圖／網友dudu0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲景美仙跡岩可以眺望台北101。（圖／網友dudu0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大溝溪溪畔步道

內湖區大湖山莊街入口的大溝溪溪畔步道，步道前段沿溪畔而行，水淺且易行，上行連接圓覺寺步道，沿溪平緩舒適，林相茂密，溪水清澈見底，有如城市中的世外桃源。

地點：台北市內湖區大湖山莊街底（近捷運大湖公園站）

▲台北親山步道。（圖／台北市政府提供）

▲▼大溝溪、圓覺溪步道有如森林秘境。（圖／台北市政府提供）

大溝溪。（圖／翻攝自台北市政府網站）

福州山公園

位在北二高台北聯絡道的福州山公園，園內步道平緩好走，多為枕木碎石步道，且兩旁綠樹成蔭，在炎熱的夏天也能保持涼爽，走累了也可以到園內的小涼亭歇息，相較其他觀景登山步道相對親民許多。

地點：台北市大安區臥龍街195巷（近捷運麟光站）

▲福州山公園。（圖／台北市政府提供）

▲公園內的步道平緩好走。（圖／台北市政府提供）

▲福州山公園。（圖／網友吳昀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲地勢不高景色卻很迷人。（圖／網友吳昀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

象山親山步道

象山親山步道因為交通方便，難度也不高，不管白天或晚上都吸引許多人上山，傍晚時上山看夕陽，日落後看夜景，近距離欣賞台北市都會區摩天大樓的各種樣貌。

地點：台北市信義區信義路五段150巷342弄（近捷運象山站）

▲象山步道-煙火平台。（圖／台北市工務局大地工程處）

▲▼象山是台北熱門的夜景地。（圖／台北市工務局大地工程處提供）

▲象山步道-石乳園。（圖／台北市工務局大地工程處）

虎山自然步道

信義區的象山及虎山步道，因位於鄰近台北101大樓的四獸山區，擁有絕佳視野與地利優勢，且步道設施都十分安全完善，不管是親子出遊或好友相約健行都十分合適。此外，在虎山步道內還有120高地涼亭、虎山峰平台、復興園與十方禪寺等多個觀景地，輕鬆就能擁抱美麗城市夜景。

地點：台北市福德街251巷（近捷運後山埤站）

▲虎山步道120高地涼亭、吉福宮廣場。（圖／台北市工務局大地工程處）

▲從虎山上看出去的台北夜景。（圖／台北市工務局大地工程處）

金面山親山步道

金面山親山步道以山頂獨特的剪刀石景觀與360度的壯闊視野聞名。步道起點在德明技術學院旁，在這裡就可以看到幾乎垂直的大岩壁，隨著坡度上升腳下也從石階路改為大岩壁取代，雖然比一般親山步道多了點挑戰性，景觀卻讓人大呼值得。

地點：台北市內湖區環山路二段68巷底（近捷運西湖站）

▲金面山剪刀石。（圖／IG@apk89898提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

▲▼金面山親山步道擁有360度寬闊視野。（圖／IG@apk89898＠yamapi4192提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

▲內湖剪刀石(金面山)。（圖／IG@yamapi4192提供）

關鍵字： 台北市旅遊 健行

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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