長灘島20家美食吃透透攻略！小店冰沙大勝超人氣店家

點評：披薩看照片就覺得好好吃><

文、圖／跟著倫倫兒一起吃喝玩樂

這篇文章要來跟大家分享 我在長灘島這八天七夜裡，總共吃了哪些美食？不管是好吃 還是不好吃，只要是我有吃過的都會列出來和大家分享，好讓即將前往長灘島旅行的朋友們可以做個參考唷！！！

Shakey’s 推薦指數：★★★★★

不管是海鮮茄汁義大利麵還是美式炸雞都非常的好吃，義大利麵煮的超入味，麵條吃起來也不會很爛，美式炸雞的外表看起來雖然有一點點乾扁 可是咬下去超多汁的，這間我和楊先生都覺得超好吃 絕對可以列在必吃美食名單裡

Smoke 推薦指數：★★★

這間算是當地的傳統美食 我覺得口味重了一點，但是如果想品嚐看看當地美食的話，倒是可以吃看看，鐵板牛肉飯還算不錯，但是雞腿飯就不推了，牛骨湯的肉也算滿嫩的 可是湯頭真的滿鹹的><

Aria 推薦指數：★★★★★

超多人推薦他們家的披薩和義大利麵 要不是剛玩拖曳傘不爭氣的吐了，我一定多點義大利麵來吃 因為他們家的披薩都是固定size，剛吐完後整個人懶洋洋又沒味口 所以怕點太多吃不完就只點披薩而已，他們家的披薩真的超好吃的 沒什口味的我還是吃了二大塊，而且我超喜歡這種薄餅皮烤的不會太軟也不會太硬 必吃丫~~

Hungry Monkey 推薦指數：★★★★

這間店在D'mall裡面 是楊先生看到突然說想買來吃看看，主要是賣漢堡和熱狗 我們買了一份漢堡吃 雖然實體看起來不怎麼樣，但是沒想到還不錯吃吶! 尤其是他的醬汁 好像是BBQ口味的 超好吃~~有路過的人可以買來吃看看 還不錯唷!!!

Andok’s 推薦指數：★★★

這間網路上也是超多人推薦的 可是我覺得還好吶！烤雞和炸雞 都是冷的 肉也有一點柴 雞肉串勉強還算不錯吃，老實講~ 真的不太推 不過我們最後有外帶一份義大利麵和炒麵回飯店吃，義大利麵和炒麵我倒覺得比有名的烤雞好吃太多了 而且超便宜，一盒換算台幣好像才2.30元而已 是不是超便宜~~

Dos Mestizos 推薦指數：★★★★★

這間我一定要大大大大的推薦給你們 因為真的太~好~吃~了，他最有名的就是西班牙燉飯 我們點了一個海鮮燉飯，還有加點一個紅酒燉牛肉 超美味的 那個牛肉根本是入口即化，就連前菜的麵包也超好吃 這餐楊先生一直說非常滿意，絕對必吃 保證不會後悔~~

BITE CLUB 推薦指數：★★★★★

這間大漢堡我也滿推的 料超多 肉也超大一塊的，而且漢堡裡面有加一種一條一條脆脆的 像炸麵條的東西超好吃，目前吃過的漢堡好像還沒看過有加這種 還挺特別的~對了~ 他的薯條也很好吃哦! 好吃到我還叫楊先生不要碰 哈哈~~這間大漢堡記得也要列在美食口袋名單裡唷!!!

I Love BBQ 推薦指數：★★★

這間也是滿有名的 但是我覺得可吃 也可不吃，因為他的東西沒有好吃到會讓我有驚豔的感覺就是了，比較可惜的是豬肋排飯我們還點錯 點成豬肋絲，但是他的炸魷魚還不錯吃 可以點來吃看看~

Mang INASAL 推薦指數：★★★★

這間店在菲律賓算是滿有名的當地美食連鎖店，我們進去吃時 也有發現店內超多當地人在用餐，而且他的烤雞烤的還不錯 還滿嫩的 味道也很香，尤其是他的飯 淋上桌上提供的特製辣油和醬油，配上他的烤雞腿 真的可以連吃好幾碗飯，這間我也滿推薦可以去吃看看的

Gerry’s Grill 推薦指數：★★★★

這間在菲律賓也是非常有名的連鎖餐廳唷！我們在現場還等了十幾分鐘才有位子，他的東西都還不錯吃 尤其是他的豬肉串超嫩超好吃，一定要點來吃~~

Sea Breeze Cafe 推薦指數：★★★☆

以吃到飽的菜色來說 在菲律賓應該算是不錯了 但是如果拿來和台灣比一定不能比，我是覺得可以去體驗看看 因為這間本來也沒有列在我們的美食名單裡面，是我們在沙灘路上來回走了幾次才發現的 加上他的門口都有提供烤牛肉給大家吃，吃了覺得還不錯 而且最後一晚剩下的菲幣還剩滿多的 就過來吃了，喜歡吃蛤蜊．螃蟹．烤牛排的人 應該會很愛 我看大家都專攻這幾樣

Lemon／Cafe 推薦指數：★★★★★

這間的早餐超好吃，而且有超多種選擇可以挑，我們是點歐姆蛋套餐 這個歐姆蛋算是我吃過裡面排前三的，非常好吃 還滿推薦的~~

長灘島-麵包店 推薦指數：★★

他就在D'mall超商的旁邊而已 麵包的款式非常多種，不過我們只挑了一個巧克力蛋糕 想說吃看看好吃再買別的，沒有想到 我咬了一口就不想再咬第二口了 哈哈~~

飯店巷子口的小炸雞攤販 推薦指數：★★★★★

這間炸雞是我們住在【One Crescent Place Hotel】，巷子口出來的小攤販 他的炸雞超好吃的 肉嫩又多汁，我住在那裡三天 三天路過都過去買來吃 住在那裡或是路過的人，一定要買來吃看看 超推的~~

Beach Hut Bar 推薦指數：★★★★

當初會買這間芒果冰沙 純粹是被他的飲料瓶給吸引，他的飲料瓶有滿多款式可以挑選 也可以帶走的哦！雖然有一點小貴 不過還算不錯喝~~

Jonah’s 推薦指數：★★★

這間芒果冰沙也是超多人推薦的 非常的有名，但是我覺得不怎麼好喝，其實不太推 根本是喝名氣的，反倒是他的西瓜冰沙還好喝一點點

Fruit Shakes 推薦指數：★★★★★

這間冰沙是我在長灘島喝過最好喝的一間冰沙店，他位在S2-S3的中間 每次只要有經過 我就一定會買一杯來喝，他比上面那間和我們吃過的餐廳點的芒果冰沙都還要好喝太多太多了，我們不止喝過他的芒果冰沙 就連西瓜．木瓜．鳳梨．梨子．紅蘿蔔冰沙都喝過，每一杯都超級無敵好喝 超推的 一定要去買

白沙灘-豆花兄 推薦指數：★★

這是某一天和楊先生漫步在白沙灘 遇到賣豆花的人兄，以我這麼喜歡嚐鮮的個性 當然要買一杯來喝看看丫，不過說真的 這豆花有一種怪怪的味道 還挺難喝的，如果跟我一樣喜歡嚐鮮的人 是可以體驗看看啦

飯店主道路前的披薩店 推薦指數：★★★

這間披薩是我們飯店出來【One Crescent Place Hotel】，主道路對面一間粉紅色的披薩小店面 雖然他的披薩看起來不怎麼樣，可是吃起來還算不錯吃 因為當時趕著去碼頭搭船去機場，一急之下就忘了拍店面的樣子

跳島遊中餐自助式BBQ 推薦指數：★★★

這個是我們在長灘島第三天跳島遊，中午所提供的自助式BBQ，餐點雖然滿普通的 不過他的雞．豬肉串還滿好吃的，我倒是吃了滿多串的

長灘島泡麵 推薦指數：★★★★

長灘島的泡麵我覺得還滿好吃的吶！我們去超商隨便挑了三種不同口味的泡麵來吃，沒有想到三種都不錯吃，有去超商一定要買來吃看看哦！

以上就是倫倫兒這次在長灘島的美食心得，提供給大家參考嘍！因為每個人吃東西的口味都不一樣，不過既然都出國去玩了，管他好不好吃，想吃就去吃，這樣才不會有遺憾丫