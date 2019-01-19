過年就到花蓮玩！初二至初四限定　太魯閣推3條免費遊園專車

▲太魯閣小錐麓步道。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2019年農曆春節連假長達9天，已經想好要去哪玩了嗎？太魯閣國家公園管理處（以下簡稱太管處）將於大年初二至初四期間（2月6日至8日）設置3條免費遊園專車路線，帶領旅客輕鬆暢遊太魯閣。

太管處表示，初二至初四期間，中橫公路將實施交通管制，為了方便旅客，在初二至初四期間以新城（太魯閣）站為轉運站，每天上午7點至14點30規劃「藍、綠、紅」3條免費遊園路線專車，路線規劃如下：

▲花蓮太魯閣燕子口。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

藍線：藍線從新城開車後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、綠水到天祥折返。回程停靠長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站，約每30分鐘1班車，新城車站末班車是13點，天祥末班車則是14點30分。

紅線：從新城車站開出後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、在布洛灣折返，回程停靠長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站，約每10分鐘1班，新城車站末班車是12點30分，布洛灣末班車則是14點30分。

綠線：布洛灣開車，經燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、綠水、到天祥折返，回到布洛灣，約每10分鐘1班，布洛灣和天祥末班車都是13點。

▲太魯閣砂卡礑步道。（圖／取自太魯閣國家公園管理處官網）

太管處表示，遊客可以在每個停靠站下車賞景後再搭乘任何一班車到下一個景點，而且班次非常多、非常方便。太管處也提醒，初二至初四期間中橫公路實施交通管制，太魯閣口往天祥方向（由東往西）每天早上7點至下午15點，天祥往太魯閣方向（由西往東）早上7點至下午15點30分。

管制期間除遊園專車、客運定期班車、甲、乙類大客車（遊覽車）外，四輪以上的車輛都禁止通行。甲、乙類大客車採總量管制放行，限行80輛，請至新城（太魯閣）車站前換發通行證。管制時間內，天祥至太魯閣口方向每天上午11點30分放行30分鐘，管制區內已預定飯店住宿者，憑飯店住宿單於中午12點以後驗證始可放行。