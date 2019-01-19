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超好拍！「巨型史迪奇」現身台北　期間限定店只到3月底

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▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲野獸國史迪奇期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

迪士尼動畫《星際寶貝》中的史迪奇在台灣擁有大批粉絲，現在在台北東區就出現「史迪奇期間限定商店」，不僅店內外都有史迪奇公仔和星際寶貝場景可以拍照，還有多達750種商品，讓你走進去不買到荷包破洞都難以脫身！

▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夏威夷風格史迪奇超可愛。（圖／記者蔡玟君攝）

位於台北東區的野獸國以歡樂藍色島嶼為主題，打造史迪奇期間限定商店，不僅門口就擺放了可愛的史迪奇公仔，更將動畫中熱情洋溢的夏威夷海島風情完整重現，成為東區街頭的超萌亮點。

▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店內還有一隻大型史迪奇公仔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一系列迪士尼周邊商品也是亮點。（圖／記者蔡玟君攝）

除了店外超好拍外，走進店內更會讓人難以離開，因為店內也放置一座可愛的史迪奇公仔讓粉絲拍照外，店內有超過750種迪士尼商品，當然以史迪奇為大宗，從桌上擺飾的公仔、皮克斯動畫場景雕像系列，到實用的口罩、手機殼、隨身藍芽音響、卡夾、充電插座，到上衣、玩偶、化妝包......等等，多種周邊讓人迷失其中。

▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲野獸國史迪奇期間限定商店有超過750種商品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲實用的藍芽音響、充電插座都是史迪奇造型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲史迪奇口罩也超可愛。（圖／記者蔡玟君攝）

野獸國更在店內擺設史迪奇大頭貼機以及史迪奇紀念壓印金幣機，讓人能以可愛史迪奇當背景拍照留念，或將壓印金幣帶回家做紀念。史迪奇期間限定商店從即日起至3月24日為止，喜歡史迪奇的粉絲可別錯過朝聖機會！

▲▼野獸國迪士尼期間限定商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現場還有史迪奇拍貼機。（圖／記者蔡玟君攝）

地址：台北市大安區忠孝東路4段181巷27號1樓
營業時間：每天下午13點至晚上22點

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 史迪奇 野獸國 台北市旅遊

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