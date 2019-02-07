寒假避冬到關島！　奼紫嫣紅美景超吸睛

▲充滿熱情陽光的關島正是避冬首選。（圖／關島觀光局提供，下同）



想擺脫又濕又冷的台灣冬季嗎？那充滿熱情陽光的關島正是你避冬首選！關島是一座「美」的熔爐，溫暖氣候與肥沃土壤孕育了大量美好物種，讓旅客提前感受春天的明媚。

其中「Puti tai nobio」又被稱為南海杜鵑 (Bougainvillea)，是關島在地之花，粉紅、純白、豔紅、嫩橘等多彩叢生的花朵在島上豔陽下蓬勃生長。交織在籬笆牆間，或是蔓延在各處公園及住宅，並點綴著杜夢區的街道。

與南海杜鵑同樣令人著迷的，還有另一樣土生土長的關島植物 ── Guasåli，亦即火炬木 (Torchwood)，其白色與喇叭狀的花朵外型讓它們在關島群芳中獨樹一格。其他坐落在這島嶼天堂的植物還有各種朱槿、蘭花、與常年皆生的緬梔花 (雞蛋花)。

另一個富有關島文化連結的是菩提樹，它的氣根隨著時間推進，足以茁壯為粗壯的樹幹，又被稱為「taotaomo'na tree」。因與查莫洛文化有長久深遠的羈絆，使得它被當地的居民獻上最高敬意。在許多的查莫洛傳說和故事中，都將這具有強大力量的樹，描繪為查莫洛祖靈的居處，守護著當地的原住民。

生機蓬勃的關島，是一座待人探索的自然遊樂園。伴隨著花朵樹木的妝點，這片綠意盎然的植物群，真切塑造了關島的自然之美。