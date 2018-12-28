台北另類新景點Big7！小7複合店有手沖咖啡、博客來書店

點評：這一間是一定要朝聖的><

▲結合六大業種的複合式711便利商店。（圖片由Maruko與 美食有個約會提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

7-ELEVEN便利商店對現在的生活來說，已經是不可或缺的一部分，從每天的三餐到日常生活的需求，都可以在便利商店解決，現在7-ELEVEN又推出了一種全新的店型！部落客Maruko與 美食有個約會就在社團《旅遊超爽的！》中分享這家位在公館的複合式超商！

▲「Big7」店內的精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館。

7-ELEVEN的全新店型「Big7」，位在公館的思源街上，提出「第五消費空間」的新概念，結合7-11首創的精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「博客來」第一家實體選書複合專區、糖果屋、美妝「K·Seren」及「烘焙概念」麵包區和超商六大業種，在一間門市就可以通通都買到！

▲引進許多國外著名的咖啡豆，口味也會依照季節有些許不同。

7-11打造全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，挑選當季最具特色或曾得獎的咖啡豆，限量販售，不定期的商品也會依照季節更換，以驚嘆號和問號作為品牌概念，傳遞「一杯令你驚訝且好喝到找不到文字形容的不思議咖啡，每一杯都是值得珍藏的咖啡體驗」的形象。

▲咖啡豆的味道都可以試聞，也可以依照喜歡的口味請店員推薦。

除了有全台獨家引進的「火鳳凰藍寶石」，在咖啡豆中喝的到威士忌風味，還有被稱為咖啡界香檳的「藝伎咖啡」等等，可以依照喜歡的口味選擇這些手沖咖啡。一般門市的咖啡熱飲在這裡也有販售。最特別的是，店內還有一台拉花咖啡機，可以下載APP將喜歡的照片印在咖啡上，製作一杯屬於自己的專屬咖啡，12/26～12/30日有購買精品拿鐵，贈送咖啡拉花的活動。

▲咖啡拉花機。

▲12/26～12/30日有購買精品拿鐵，贈送咖啡拉花的活動。

▲可以用咖啡拉花機製作屬於自己的專屬咖啡。

▲全台首家「博客來」實體選書複合專區。

博客來實體書店專區，分成「博客來排行榜暢銷書」、「博客來當期新書與選書」，以及「博客來策展」三區，暢銷書也有八種分類，一共有將近200本書籍。而在這家複合實體書店中，也有32個座位可以看書，配上旁邊傳來的咖啡香，更是充滿書香氣息。

▲糖果屋區。

▲「烘焙概念」麵包區。

7-ELEVEN便利商店(博源門市)

地址：台北市中正區思源街16號

營業時間：24小時