香港老字號「蘭芳園絲襪奶茶」登台！全家限定嘗鮮

點評：真的很不錯！喜歡奶茶的朋友快去買來試試！

▲全家推出限定來自香港老字號的蘭芳園絲襪奶茶。（圖／Mr. & Ms. Diary提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

繼前陣子的奶茶湯圓造成一股熱潮，這次全家又推出奶茶系列限定新品「香港蘭芳園絲襪奶茶」！預計在2019年01月02日正式開賣，但Mr. & Ms. Diary發現有些全家已經先上架，就立刻買來嚐鮮了！

▲奶茶的外包裝是橘色搭黑色的基調，勾勒出復古感。

創始於1952年的蘭芳園，至今已經營了60多年的時間，最有名的品項為林木河先生發明的絲襪奶茶，更被列入香港非物質文化遺產。在香港目前有三家店面的蘭芳園，以茶袋沖製的方式加入黑白牌的全脂淡奶，整體的茶香濃郁，甜味與奶味更昇華了整杯奶茶，讓人一喝就念念不忘的味道，而現在，不用飛到香港，在全家也可以喝到這杯讓人魂牽夢縈的港式茶飲！

▲▼杯子使用的無菌罐裝，因此可以常溫保存。

Mr. & Ms. Diary表示，奶茶的外包裝是橘色搭黑色的基調，勾勒出復古的感覺，而上頭的印花圖案是蘭芳園的招牌及街景圖。另外，杯上也有註明杯子為無菌罐裝，因此可以常溫保存，Mr. & Ms. Diary也提醒，對茶葉較敏感的人，在杯蓋上也有說明，紅茶使用量較多，因此容易失眠的人要注意品嘗時間！

味道的部分，Mr. & Ms. Diary形容，是相當經典的香港絲襪奶茶味，茶味同樣濃郁，奶、茶兩者搭配的十分契合，口感也頗為溫順，而這樣一杯全家販售的價格為69元，想要回味或是嚐試看看的民眾，就到全家買杯當作下午茶吧！

▲目前全家販售價格為一杯69元。