大人小孩都玩瘋！全台5座超好玩滑草場　在綠色斜坡一路狂飆

▲中和員山公園。（圖／新北市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

周末假日想全家大小一起出門踏青，那就來滑草吧！許多景點利用本身地理優勢之便，在園區內打造一座座大型滑草場，讓民眾可以坐在滑草板上，沿著碧綠色斜坡一路快速滑下，不僅小孩玩得興奮，大人也樂在其中，以下就整理出全台5座超好玩的滑草場，趁著假日，帶著小朋友一起滑草去吧。

▲福德坑環保復育園區滑草。（圖／IG@samsonice1017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台北 福德坑環保復育園區

位於木柵的福德坑環保復育公園，過去曾是台北市第一座大型垃圾掩埋場，經過多年的重整、植樹，如今成為一處擁有大片草皮的世外桃源，現在更擁有全台最大的免費滑草場，不過旅客需要注意的是，滑草場只在周末假日開放，碰到雨天、颱風及春節期間也不會開放，想去之前可要先查清楚。

地址：台北市文山區木柵路5段151號（由木柵路5段43巷口轉入至園區約1.6公里）

▲中和員山公園滑草場。（圖／新北市政府提供）

新北市 員山公園

新北市特色公園一座接一座，最受歡迎的公園之一就是位在中和的員山公園。員山公園內公共遊樂設施眾多，包括20公尺的超長溜滑梯和滑草道，讓大人小孩能沿著滑梯或綠色斜坡迅速滑落，刺激度十足；在園內還有長達15公尺地滑索，以城堡造型作為外觀的室外滑索道，導入高山、軍事活動公園的遊樂設施也是全國首創，除了讓孩子挑戰膽識，更可培養野外求生技能，成為周末假日大人小孩遊憩的好去處。

地址：新北市中和區員山路455巷

▲台中山河戀咖啡。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

台中 山河戀景觀咖啡

位於山上的山河戀景觀咖啡，除了晚上是欣賞夜景的好去處，白天也有許多設施可以玩上一整天，像是利用地理優勢之便而打造出的廣大滑草場，讓大人小孩都能玩，喜歡刺激的也能打漆彈，或是訓練肢體與腦力的山訓場，想要在這裡烤肉也沒問題，多元化設施讓這裡成為台中人氣景點。

地址：台中市北屯區東山路一段459號

▲屏東獅頭庄水農場。（圖／I TAIWAN LIFE 玩樂創意提供）

屏東 獅頭庄水農場

屏東獅頭庄水農場，位在沿山公路185縣道57k的位置，腹地相當大，連同水面的面積佔地約9公頃，一大片草皮的景色就像世外桃源一般，一家人在這裡可以露營野餐、水上娛樂、釣魚、放風箏、滑草、玩沙等等，一個下午都捨不得離開。現場還可以租借滑草板，旅客可以選擇坡度高度進行滑草；或是讓小孩到沙坑中玩耍也不錯，多元化的設施在這裡待上一整天、親近大自然都沒問題。

地址：屏東縣新埤鄉沿山公路185縣道57K處

▲鹿野高台大草皮除了看熱氣球，也可以滑草。（圖／記者蔡玟君攝）

台東 鹿野高台

台灣熱氣球國際嘉年華成功帶動台東觀光，已經成為台東每年夏天的一大盛事，但除了搭乘熱氣球外，鹿野高台本身得天獨厚的大草皮，就是一座天然好玩的滑草場，加上絕佳的視野，從這裡可以俯瞰高台地區與卑南溪谷底的田野景色，坐上滑草板，一路滑進這樣的如畫風景中，可是一大享受！

地址：台東縣鹿野鄉永安村高台路46號