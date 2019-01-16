比高鐵便宜！廉航推促銷　曼谷來回含稅3千5、韓國5千有找

點評：含稅還這個價錢！根本不買不行啊～

▲酷鳥航空推出補班日優惠。（圖／酷鳥航空提供）

旅遊中心／綜合報導

本週六（19）日碰上補班日，為了一解上班族的憂鬱心情，酷鳥航空特別推出「補班不哭哭限時促銷優惠」，台北飛曼谷經濟艙單程未稅 222 元起，來回含稅 3,500 有找。酷鳥航空表示，酷鳥天天台北直飛曼谷，班機早去超晚回，玩個滿滿的週末，兩天一夜都比去墾丁划算。

酷鳥航空「補班不哭哭限時促銷優惠」購票時間僅限於 1 月 18 日（五）早上11:00 起到 1 月 19 日（六）晚上 18:00 止，旅遊期限為2019 年 2 月 28 日前。酷鳥也推薦想去泰國其他地方的旅客，可搭配皇雀航空飛往清邁 Chiang Mai、清萊 Chiang Rai和普吉島 Phuket，搭乘酷鳥航空 + 皇雀航空前往清邁，來回含稅 5,100 起。

▲真航空推出一年一度線上最低優惠。（圖／真航空提供）

另外，韓國廉價航空公司代表之一的真航空，自即起開展為期6天，全年最大型網上特別優惠活動「2019 年上半年 JIN MARKET 」，活動推出台北 - 仁川來回機票含稅 4,862 元起，同樣可以享用免費機上餐點及 15 公斤行李託運服務。此外，旅客從台北出發到達韓國後，如需使用行李寄送服務，還有機會獲取最高一萬韓元優惠折扣。

真航空表示，行李寄送服務是從仁川機場旅遊服務中心向首爾站、弘大入口站的服務中心，或首爾市內顧客下榻酒店寄送行李的收費服務。旅客可於仁川機場旅遊中心託運行李，便可在首爾輕鬆觀光遊覽，晚上7 點後在酒店領取行李即可。依照行李尺寸，真航空登機證或電子機票持有者可享受最多一萬韓元折扣優惠。