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東京迪士尼「美女與野獸」樂園2020開幕　最新遊樂設施詳情曝光

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東京迪士尼建3新園區（圖／翻攝自東京ディズニーリゾート官網）

▲東京迪士尼美女與野獸園區將於2020年春天開幕。（圖／翻攝自東京ディズニーリゾート官網）

旅遊中心／綜合報導

東京迪士尼打造的經典動畫《美女與野獸》主題園區，將於2020年啟用，其中園內主要乘坐型遊樂設施「與野獸的魔法物語」更詳細的內容於近日揭曉，旅客將能坐在大型茶杯中，穿越一個個美女與野獸經典場景，甚至能和貝兒與野獸一起在皇宮中共舞。

東京迪士尼耗費巨資打造的《美女與野獸》主題園區命名為「Fantasy Land」（奇幻樂園），在園內重現美女與野獸中野獸居住的城堡，讓旅客能實際進入參觀。其中最醒目的，舊式高達30公尺的美女與野獸城堡，並設有全新大型遊樂設施「與野獸的魔法物語」。

▲▼東京迪士尼美女與野獸園區。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

▲東京迪士尼美女與野獸園區主要遊樂設施「與野獸的魔法物語」。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

該項遊樂設施乘坐一趟約8分鐘，遊客可以坐在大型茶杯中，在耳熟能詳的主題音樂帶領下，穿越一個又一個經典場景，例如貝兒穿著紅披風、牽著馬行走，或是坐在椅子上翻閱書本的貝兒，甚至當野獸恢復成王子樣貌，與貝兒在舞池共舞時，遊客也能一起加入舞會中，一起翩翩起舞。

▲▼東京迪士尼美女與野獸園區。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

▲東京迪士尼美女與野獸園區內，遊客有機會可以參加美女與野獸的舞會。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

▲▼東京迪士尼美女與野獸園區。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

▲東京迪士尼美女與野獸園區遊樂設施重現許多經典場景。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

東京迪士尼樂園在部分熱門遊樂設施都設有「快速通關券」讓遊客抽取，未來美女與野獸園區正式開幕後，同樣也會設置快速通關券，抽取地點則設在園區內貝兒的老家「莫里斯的小木屋」內。

▲▼東京迪士尼美女與野獸園區。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

▲目前正在製作中的東京迪士尼美女與野獸園區內場景。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

東京迪士尼樂園美女與野獸主題園區將於2020年春天正式對外開放，除了遊樂設施外，在城堡內也會以貝兒原本居住的村落為設計意象，打造出周邊商品店「小鎮商店」，以及以動畫中愛慕貝兒的大反派加斯頓命名的「加斯頓餐廳」。

關鍵字： 美女與野獸 東京旅遊 東京迪士尼 日本旅遊 日韓風

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