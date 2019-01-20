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住大阪早餐吃什麼？黑門市場覓食攻略　大啖海鮮、隱藏關西美食

右上的世界食旅 右上45度角女生

右上45度角女生．熱愛自由行，喜歡看風景，超愛找..

點評：好想再去一次啊
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▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

文、圖／右上45度角女生

住日本早餐吃什麼？這一直是我很煩惱的事。幸好大阪有黑門市場一早開門，距離觀光客最愛住的難波、心齋橋走路才五分鐘，如果帶著朋友第一次逛街，我一定帶來這裡吃飽再出門。

地點、交通
從近鐵日本橋、或者地鐵日本橋站出站，徒步兩分鐘就會抵達。

黑門市場歷史
明治35年（約西元1902年），黑門市場當時的名字是「圓明寺市場」，因為附近有一間圓明寺，山門是黑色的大門，故又名黑門市場。只是到現在，圓明寺已經不再存在，黑門市場不但留下大名，也興盛繁榮地滿足觀光客的胃。
營業時間：通常9:00-18:00，但若是餐廳會開得更晚一點。

黑門市場有好些不同入口，在這附近隨便轉進一條巷弄都會抵達

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

豆腐店就有好幾家，我特別愛喝鮮濃的豆漿

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

也可以現吃豆腐，店家會幫忙淋上甜醬油；但這芝麻豆腐沒我想像的香濃

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

豆漿，就是你能想像的味道，熱熱的很滿足

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

喜歡買零食雜貨，也千萬不要錯過這一區

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

早上八點半，來這兒的觀光人潮已經絡繹不絕，再晚一點可以想像有多麼熱鬧

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

海鮮頗多，因應觀光客多，英文告示蠻常見的

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

最吸引我的當然是現切生魚片和海膽了！但我個人覺得價錢並不便宜

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

現烤海鮮也是非常誘人，我有種到了築地市場的感覺

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

買海膽可以現場剖開吃，也太讚了！

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

除了服務觀光客外，青菜還是必要的，但我想如果我是當地人，大概不太想在這裡人擠人的買菜吧

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

這家是有名的零食店

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

路過看到這個很好奇，是一種米餅還是粿嗎？

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

買了一個黑糖口味，結果真的很像粿，但味道很自然很不錯，也不會過於甜膩

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

這些零食實在太特價了、太好買了

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

若遇上冬天，熱呼呼的關東煮的確可以來一下

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

這染煮到紅色的小章魚好像很Ｑ彈

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

路上有許多給觀光客看的指示掛旗，相當貼心的服務

▲大阪黑門市場。（圖／右上45度角女生提供）

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關鍵字： 黑門市場 大阪 關西 食物 日本旅遊 旅遊情報 達人旅遊

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