免請長假也能來趟海上奢華之旅！2019遊輪超精省請假攻略

▲公主遊輪盛世公主號。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

2019想來趟遊輪旅行，不一定要把珍貴的年假全都「梭哈」。公主遊輪為了精打細算的上班族擬了一份「公主遊輪終極請假攻略」，利用今年的國定假日和連續假期搭配多個航程時段，民眾最多只要請5天就能享受9天的遊輪之旅，還有機會搶到優惠航次。

下個月就要迎接228連假，公主遊輪推薦2／27出發的鑽石公主號，從臺灣基隆港出發的罕見的9天長天數遊輪之旅，一次造訪日本東京、大阪、名古屋、沖繩四大名城，有充裕的時間好好享受公主遊輪上的設施，像是滿滿日式風情的「海上最大日式浴場IZUMI」、「Kai海壽司餐廳」228連假只要請5天就能深度玩日本9天。

▲鑽石公主號上有不少日式風味料理。

▲唯一海上日式浴場。

端午連假想要來場快充小旅行？6／4出發的盛世公主號，請3天假就能到離臺灣最近的日本島嶼沖繩和石垣島度假，面對即將到來的夏天，滿足的大口喝沖繩ORION啤酒，再配著新鮮上岸的生猛海鮮以及日本頂級和牛之一的石垣牛，上班疲憊瞬間一掃而空，還可到沖繩國際通大肆採購。

▲盛世公主號海上天空步道。

另外，6／8出發的盛世公主號，將前往九州最美的港口城市-長崎，體驗濃郁的日本和風氛圍。接著再到韓國南部最大城市-釜山感受韓流魅力；還有私房海岸城市-麗水，感受絕美海景。航程中有兩個sea day海上日能夠好好享受「亞洲最佳遊輪」盛世公主號的各項設施，悠哉度假也能玩得超充實。

▲在船上也喝得到台灣為的貢茶。

針對短天數的航程，公主遊輪推薦請假2天玩5天的9／11出發的太陽公主號，在中秋假期航向一直深受臺灣人歡迎的沖繩、日本人最愛的度假小島宮古島，還有被視為世界遺產候補地「奄美大島」來場夢幻跳島之旅！每間艙房都能享受到2018年剛翻新的奢享床墊、以及專為3~18歲的兒童與青少年打造的Discovery探索營，當然還可以在露天星空電影院或是客艙陽臺賞月，全家月圓人團圓。

▲▼太陽公主號充滿度假氛圍。