家附近就很好玩！台北3大公園四季美景、趣味遊具獲獎

▲公園四季景色宜人。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

週末休假想好好放鬆不一定要出遠門，家裡附近的公園就是散心的好地方。台北「大港墘公園新建工程」、「敦仁公園新建工程」及「天和公園更新工程」因各具景觀、趣味性和環境優良等特色，榮獲「2018第四屆台灣景觀大賞」肯定，也讓日常生活中的公園被更多人注意。

▲大港墘公園夜間俯瞰照。



工務局公園處處長黃立遠表示，大港墘公園位於內湖瑞光路，被譬喻為「都市綠洲門戶」，本次在中華民國景觀大賞環境設施類獲得「優質獎」。大港墘公園內打造「香藥草廣場」，四季分別提供各類香草植物給民眾欣賞，公園最高點的「森林廣場」，可讓人停留、觀賞風景。

▲豐富的遊樂設施讓小朋友們玩得不亦樂乎。

「雨水花園區」透過生態窪地及適當植栽的種植，增加綠帶生機，過濾雨水，降低區域環境負荷。全齡使用的「共融遊戲場」供親子同樂，豐富孩童遊戲體驗，場域及出入口均採用可及性之通用設計，並設置多人乘坐的飛碟鞦韆，另沙坑旁設置輪椅及推車可及的沙桌提供不同族群使用，為增加遊戲設施的挑戰性，設置地形變化的遊戲場體驗冒險之丘。

▲敦仁公園有小孩最愛的沙坑。



前身為「敦化南路派出所」的敦仁公園，將原有水泥化的空間打造成都市中的「樹合院」，營造柔和的林蔭休息空間，並以環境永續及基地保水為主要設計原則，打造都市中難能可貴的綠色呼吸空間，為讓雨水能夠滲入土壤，公園使用透水性鋪面，結合基地保水，於公園內草地下方設置雨撲滿，將公園內所收集雨水再加以回收利用，滿足園內植物定期灌溉的需求。

▲天和公園充滿綠意。



工務局公園處園藝科科長楊國瑜表示，位於天母地區天和公園藉由更新融入環境永續與全齡共享的設計手法，除了具有一般公園機能之外，流經西側的玉潮坑溪，以及園內芝蘭八景之一「番井湧泉」具有300多年歷史更是一大特色。此外，公園內還有全市首座採用木屑鋪面的兒童遊戲場，設置不鏽鋼溜滑梯、大型組合攀爬架，搭配公園自然風貌，宛如一座森林遊戲場。





▲有全市首座採用木屑鋪面的兒童遊戲場。