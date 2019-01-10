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日本環球影城「淡旺季門票制」即日起實施　過年連假要8200日圓

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▲▼日本環球影城，環球影城夜間奇觀遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城環球影城夜間奇觀遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

即日起去日本環球影城玩注意！日本環球影城針對一日券開始實施「淡旺季票價制」，根據日期不同，一日券票價也會略有不同，如農曆年連假期間入園，門票價格就要8200日圓（約新台幣2300元）。

▲▼日本環球影城哈利波特魔法世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城哈利波特魔法世界。（圖／記者蔡玟君攝）

日本環球影城日前宣布從2019年起推出「淡旺季門票制」，依照不同日期區間和淡旺季，推出7400日圓（約新台幣2072元）、8200日圓（約新台幣2296元）、8700日圓（約新台幣2436元）3種價格，10日起開始實施。

▲▼小小兵爆米花餐車，日本環球影城小小兵爆米花桶（環球影城夜間奇觀遊行版）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小小兵爆米花餐車。（圖／記者蔡玟君攝）

淡旺季門票制在歐美的樂園行之有年，但日本環球影城是日本國內第一座引進該制度的樂園。從即日起開始，日本環球影城開始實施淡旺季門票制，並分成7400日圓、8200日圓、8700日圓3種價格，旅客可以透過日本環球影城官網查詢。

根據園方已公布的適用價格，依照淡旺季分別如下：

1月10日至1月31日適用價格：大人票7400日圓、4歲至11歲為5100日圓、敬老票為6700日圓。
2月1日至3月22日適用價格：大人票8200日圓、4歲至11歲為5500日圓、敬老票為7400日圓。
3月23日至3月31日適用價格：大人票8700日圓、4歲至11歲為5900日圓、敬老票為7800日圓。

關鍵字： 日本環球影城 日本旅遊 大阪旅遊 日韓風

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