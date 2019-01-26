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來吃朵花！高雄超夢幻花型雞蛋糕　袋裝散發濃濃文青感

點評：這麼Q當然每種口味都來一份阿！
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▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

▲在高雄地區出沒，但沒有固定位置的拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

最近的雞蛋糕隨著造型變化多樣，也掀起一股打卡拍照的風潮，台灣各地都有爆紅的雞蛋糕款式，像是前陣子的字體形狀、仙人掌等，而這次阿如的小格子就在《旅遊超爽的！》分享一家目前在高雄出沒、超吸睛的雞蛋糕店！

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

▲店家將攤位布置得像小花園般。

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

▲點餐的方式是填寫單子後結帳，再等候老闆叫號即可。

阿如表示，雖然攤子現在是位在高雄但是地點並不固定，因此想要嘗鮮的朋友記得到店家的粉絲專頁看公告！花形燒的攤子擺飾就像一個小花園般，老闆在平台上放了幾盆盆栽當作裝飾。而點餐的部分，阿如提醒，填寫點餐單後先結帳，接下來等叫號即可。

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

▲▼一份四個的花形燒，分別有向日葵、玫瑰花、櫻花跟澆花器的造型。

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

口味的部分，每天都會供應不同的選擇，像是阿如當天前往是販賣原味、巧克力還有香草卡士達，不過她提到，比較可惜的是口味方面無法混搭，想要三種滋味都吃到的朋友可能就必須買三份了！當一份四個熱騰騰的花形燒出爐時，讓阿如驚嘆好可愛！造型分別是玫瑰花、向日葵、櫻花跟澆花器，而包裝方式更是帶有點文青感的用牛皮紙袋穿麻繩裝袋而成，帶著走相當吸引人目光！

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

▲口味的部分每次出攤都可能會有不同的選擇。

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

▲包裝花形燒的袋子是牛皮紙袋穿麻繩，帶點文青感。

阿如認為，香草卡士達吃起來並不覺得膩口，趁著剛出爐就趕緊咬一口，脆皮的口感搭上內餡軟香，讓人吃一口就欲罷不能！這樣一份童年回憶和流行元素的結合，吃到新奇感也吃到懷念的味道！

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

▲▼外皮微酥的口感搭上不膩口的內餡，讓人一吃就欲罷不能。

▲▼高雄拾花花形燒。（圖／阿如的小格子提供）

拾花　花形燒
電話：0973-533-231
營業時間地點非固定

關鍵字： 阿如的小格子 拾花花形燒 雞蛋糕 高雄美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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