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韓國必去！三個玩雪兜方式　首爾市區就有超方便

點評：想玩＞＜
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▲韓國玩雪兜的三個方法。（影／Linglingling唯獨迷韓提供，請勿任意翻攝以免侵權）

文、圖／Linglingling唯獨迷韓

冬天到韓國不外乎就是要體驗滑雪活動，出發之前應該注意的事情有哪些呢？跟著部落客Linglingling唯獨迷韓分享韓國玩雪兜的三個方法，並且推薦大家在首爾市區附近的滑雪場，讓你既可以玩雪兜又能市內觀光。

來給大家介紹3個冬天在韓國玩到雪兜的方法！

1.自行到雪兜場（或滑雪度假村）

2.跟滑雪／雪兜一天團

3.其實首爾也有雪兜場～

▲纛島漢江公園雪橇場 뚝섬 한강공원 눈썰매장。（圖／Linglingling唯獨迷韓提供）

▲纛島漢江公園雪橇場 뚝섬 한강공원 눈썰매장。（圖／Linglingling唯獨迷韓提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

1. 自行到雪兜場（或滑雪度假村）
好處：超自由 （幾點出發、幾點回程），可以自己選擇去的滑雪度假村、景點，可因自己需求去滑雪，甚至浸溫泉。
壞處：一切都要自己打點（買票入場等），交通最麻煩，大眾交通可能複雜，自駕遊可能好一點，最好有會韓文的朋友陪同。

2. 跟滑雪／雪兜一天團
好處：一切有人替你打點（買票入場等），可同時遊覽其他景點（釣冰魚、草莓農場、南怡島等等），不用煩腦吃飯要吃什麼，最重要是不用管煩人的交通。

壞處：可能要很早出發 （8時左右再明洞、弘大等集合），可能不是每個景點都是你想去的。

3. 其實首爾也有雪兜場～ （地址在最底）
好處：在漢江公園超方便，在市內觀光後去玩也方便，不用長車程就能到達。
壞處：一切都要自己打點（買票入場等），可能人比較多（可避免周末去），可能沒郊區滿山大雪的風景可看。


纛島漢江公園雪橇場 뚝섬 한강공원 눈썰매장
地址：首爾市廣津區江邊北路 139 / 서울시 광진구 강변북로 139

開放時間：2018年12月21日 - 2019年2月17日，09:00 - 17:00 （清理地面時間：12：00 - 13：00）
費用：價格可能會有更動， 一切依照當地價格為主。

入場費 6,000韓圜（約港幣$42、台幣$165）
遊樂設施 3,000 - 5,000韓圜（約港幣$21－$35、台幣$82－$138)
冰魚體驗 5,000韓圜 (約港幣$35、台幣$138)

交通方式：7號線 纛島遊園區站 2／3號出口

關鍵字： 纛島漢江公園雪橇場 뚝섬 한강공원 눈썰매장 首爾滑雪 首爾雪兜 首爾旅遊 日韓風 Linglingling唯獨迷韓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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