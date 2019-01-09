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晴木千層炸豬排1/10插旗微風南山　開幕首4日美國極黑豬買一送一

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▲起士千層豬排。（圖／金田餐飲提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

曾獲得日本電視節目「黃金傳說」觀眾和美食記者票選「東京超人氣前二十名蓋飯」的KIMUKATSU晴木千層炸豬排，繼新竹店、台中店之後，台北首店將開在微風南山，1月10日一起跟大家見面，而開幕首四日(1/10-1/13) 來店點特選「美國極黑豬」，即可享單品買一送一優惠，每日限量 30 份，不可與其他優惠合併使用。


▲台灣限定口味是塔香千層豬排。

晴木千層豬排獨門技術將超薄切豬肉片層層堆砌，沾附生麵包粉，低溫油炸後垂直靜置，讓熱氣均勻擴散到內部，口感外脆內嫩多汁。除了日本人氣餐點，還推出台灣限定的塔香千層豬排，將中菜料理中常見的佐料「九層塔」運在其中，特殊香氣配上鮮嫩多汁豬排，相信喜歡九層塔的朋友會愛上這款限定口味。

美味千層豬排的主體「豬肉」，是晴木千層豬排從數十種豬肉中，依據肥瘦比例和肉質特性，從中挑選出最適合製成千層豬排的「三元豚」品種，「三元豚」擁有幻之豚肉的稱號，是以三種豬隻混種而成，豬隻的運動量高，並使用緊實及保水度高的大里肌部位，口感較一般豬肉更美味。

台北微風南山店門市資訊
地點：台北市信義區松智路17號5樓 (微風南山)


▲蔥花千層豬排。

關鍵字： 美食情報 微風南山 晴木千層炸豬排

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