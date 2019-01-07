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超療癒「史努比博物館」回來了！4月起巡迴大阪、名古屋

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▲▼東京史努比博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京史努比博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2年限定的東京六本木「史努比博物館」在2018年9月底正式結束2年半的營運時光，但今年將藉由一系列巡迴展與粉絲相見！史努比博物館宣布，從4月起至9月為止，史努比博物館將到大阪、名古屋各自開展2至3個月，最後於秋天回到東京，在新的一角重生，讓旅客可以繼續欣賞歷年《花生漫畫》相關作品以及史努比館藏。

▲▼東京史努比博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲療癒的東京史努比博物館要到其他城市了。（圖／記者蔡玟君攝）

史努比博物館是亞洲第一間由美國授權的《花生漫畫》相關博物館，從2016年4月開始營運，由於目前位在六本木的史努比博物館土地另有規劃，在博物館規劃初期就已明確定位是期間限定的博物館，並每半年更換一次展出作品和周邊商品，讓粉絲能欣賞不同時期的史努比樣貌，和把可愛的周邊商品帶回家，直到2018年9月底正式結束2年半的營運時光。

▲▼東京史努比博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京史努比博物館今年秋天預計遷移至東京町田市。（圖／記者蔡玟君攝）

但史努比博物館主要單位在日本動作頻頻，除了已在神戶開設日本第一間史努比主題酒店外，為了讓更多粉絲能感受史努比的魅力，宣布從4月起展開「史努比博物館」巡迴展，從4月13日至6月16日，在大阪展出；接著從6月22日至9月1日，在名古屋展出。

結束巡迴展後，史努比博物館預計遷移至東京町田市的南町田グランベリーパーク，預計博物館面積也會是目前的2倍大，讓旅客能在一片綠意的環抱中欣賞更多史努比的可愛面貌。

關鍵字： 日本旅遊 史努比博物館 大阪旅遊 名古屋旅遊 日韓風

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