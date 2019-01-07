屏東熱帶農業博覽會1/29登場！有小豬彩稻田、全台最長瓜果走廊

▲屏東熱帶農業博覽會 。上圖為2018彩繪稻田。（圖／走在採訪的路上授權提供）

旅遊中心／綜合報導

屏東每年春天最大旅遊盛事「2019屏東熱帶農業博覽會」即將於29日登場，適逢今年台灣燈會主場就在屏東，屏東熱帶農業博覽會主題區也多了一倍，共規劃27個不同主題區，包括代表性的3D稻田彩繪、地景藝術、雜糧迷宮等，同時還有能讓民眾體驗DIY活動的農業體驗館、夢想市集、農村再生等區域，讓民眾遊玩同時也能認識在地產業。

屏東熱帶農業博覽會一年比一年盛大，早已成為屏東代表性春天盛會，2018年與三麗鷗家族合作，推出Hello Kitty彩繪稻田，更吸引180萬人次入園。今年適逢台灣燈會在屏東，因此主題區也從去年的18主題擴大為27個主題區，從農、漁、牧、休閒觀光產業大匯集，從29日起一直到2月17日為止。

▲屏東熱帶農業博覽會也會有花海景觀。圖為2018花海。（圖／IG@linsanity0927提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

屏東熱帶農業博覽會最吸睛的就是稻田彩繪，透過3D立體化的電腦專業，將彩繪稻田作為藝術畫布呈現，主辦單位指出，2019年稻田彩繪主題將以燈會與生肖動物為主題設計圖案，利用彩色稻種的栽種技術呈現，同時為了迎接台灣燈會在屏東，在迎春花海區則以「大樹」為主題設計，希望讓旅人在走春時能認識這座極具熱帶魅力的城市。

▲2019屏東熱帶農業博覽會將打造全台最長瓜果長廊。（圖／走在採訪的路上授權提供）

在其他互動娛樂方面，主辦單位不僅規畫了地景藝術區、利用來自台灣各地的蘭花製作而成的蘭花景觀布置「蘭海館」、集結多元化品種的大花農場玫瑰園，還有全台最長的「瓜果長廊」，全長1600米的瓜果長廊利用10種以上特色瓜果藤蔓作物布置；同時，身為農業大縣之一，主辦單位更規畫「雜糧迷宮」，於展區內栽種雜糧作物，以定位方式規劃出新奇、有趣的迷宮圖案，供民眾入園參觀遊玩。

除了從不同角度帶領旅客認識屏東外，現場也有規劃毛小孩樂園「汪汪綠樂園」，讓旅客能帶毛小孩一起出遊，透過戶外互動增加互動，同時也向民眾傳達動物保護的認識。

2019屏東熱帶農業博覽會從1月29日起至2月17日為止在屏東熱帶農業示範園區登場，活動只在除夕休園，且在博覽會期間開放民眾免費入園，而在博覽會結束後緊接2月19日起就是2019台灣燈會，這個春天不妨規劃一趟屏東旅行，感受熱鬧精彩的屏東魅力吧！