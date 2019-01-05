奌爭鮮新推3款海鮮船　吃得到頂級生干貝與阿根廷赤蝦



▲奌爭鮮新推3款海鮮船。



記者黃士原／台北報導、攝影

爭鮮迴轉壽司的另一個品牌「Magic Touch 奌爭鮮」最大特色就是全店採iPad點餐、新幹線列車直送到位，最近推出了雙鮮赤蝦船、炙燒極鮮船及巨無霸干貝船，用可愛小船把豐富的海鮮滋味送到客人前面。售價全都是120元。

雙鮮赤蝦船有赤蝦、鮭魚卵、北極甜蝦，甘甜味美的阿根廷赤蝦肉質鮮滑彈嫩，去殼保留蝦頭，蝦身剖半乘載鮭魚卵，有著雙重口感；炙燒極鮮船有鮭魚刺身加上頂級生干貝，廚師以炙燒手法在鮭魚與干貝的表面烤上一層薄薄焦香，搭配生食等級的干貝，二種海鮮風味一次滿足；至於巨無霸干貝船則是使用頂級生干貝，以炙燒手法製作成握壽司（共兩顆），肉質厚實柔軟，最後以鮭魚卵點綴。





▲雙鮮赤蝦船。





▲炙燒極鮮船。





▲巨無霸干貝船。



Magic Touch点爭鮮最大特色就是全店採iPad點餐、新幹線列車直送到位，座位配置iPad點餐，餐點分類清楚，操作易上手，客人也可以從點餐紀錄查詢消費明細、送餐狀態，用餐完畢按結帳就可以持帳夾至櫃檯付款。

南港店店內座位配置送餐狀態，用餐完畢按結帳就可以持帳夾至櫃檯付款。餐點部份，提供壽司、生魚片、軍iPad點餐，餐點分類清楚，操作易上手，並以新幹線列車直達顧客座位送餐。客人也可以從點餐紀錄查詢消費明細、艦、手卷、日系小菜、湯品、炸物、烤物、甜點及飲料，價格部份30元起。





▲黃金炸蝦天婦羅。





▲美式辣醬軟殼蟹捲。



餐點部份，提供壽司、生魚片、軍艦、手卷、日系小菜、湯品、炸物、烤物、甜點及飲料；價格部份，除了玉子燒壽司(30元)之外，其他壽司(含軍艦壽司)多數一盤都是40元；至於炸烤物，最便宜的是唐揚雞軟骨40元，最貴的是焗烤波士頓龍蝦半切300元。

奌爭鮮西門店

地址：台北市萬華區中華路一段152號2F

電話：(02)2314-3188