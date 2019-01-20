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暖心又暖胃！中壢古早味小吃老闆手工現做　熱騰騰紅糖餅

點評：冬天的時候就想吃又熱又甜的><
ETtoday餓勢力

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

▲位在桃園中壢的古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

天氣冷的時候，來碗熱騰騰的紅豆湯或是烤番薯當作下午點心就更有元氣跟動力繼續接下來的工作了！而除了這兩個冬季甜點，民宿女王芽月《旅遊超爽的！》分享一家位在中壢的傳統小吃，冷冷的天吃一個暖胃又暖心！

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

▲▼雖然是小攤子但在大馬路旁因此並不難找到，而紅糖餅為老闆手工現做，因此可能需要現場等候

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

徐記紅糖餅位在中壢區的中美路跟新生路交叉路口，民宿女王芽月表示，雖然是小攤子但是因為在大馬路上所以其實並不難找到。紅糖餅是老闆純手工現做，因此需要稍作等候，芽月提到，製作過程就像胡椒餅一樣，先揉好麵糰後再加上紅糖，接著放入烘烤。

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

▲▼紅糖餅的製作過程就像胡椒餅一樣，桿好麵糰後放入紅糖，再拿進去烤爐烘烤。

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

一塊40元的紅糖餅，面積不小，而且現烤的拿在手上在冷颼颼的天氣裡當暖手爐最適合不過了，芽月提醒，吃的時候千萬要小心紅糖會噴出來，因此建議大家用撕的比較不容易噴到身上或燙到。趁還熱呼呼的咬下一口，麵皮口感相當紮實，紅糖也充滿整個餅，是相當傳統的古早味，

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

▲▼整塊紅糖餅面積不小，且紅糖相當多。

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

芽月形容，麵皮非常香，慢慢咀嚼的同時會邊釋放出甜味，但是她也表示紅糖甜度頗高，因此如果口渴想搭配飲品的人，記得買無糖的以免吃到後面會覺得很膩。想要試試古早味點心的人，不妨參考這家紅糖餅！

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

▲▼麵皮邊咀嚼會邊釋放甜味，紅糖甜度也頗高，因此兩者搭起來，若口渴想來杯飲料的人，可能需要選擇無糖。

▲▼桃園中壢古早味紅糖餅。（圖／民宿女王芽月提供）

桃園中壢-徐記紅糖餅
地址：桃園市中壢區中美路二段60號
電話：0987-206-885
營業時間：10：30～19：30

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 民宿女王芽月 紅糖餅 桃園美食 中壢美食

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