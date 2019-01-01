北部第一家！中壢「泰國流水蝦」吃到飽

點評：兩個小時怎麼夠吃><

▲桃園中壢泰多蝦。（圖片由民宿女王芽月提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

最近在台灣的美食圈掀起了一股「泰國流水蝦」的風潮，台中就搶先開設了一家分店，泰國蝦的Q彈鮮甜也吸引了許多饕客朝聖，而現在北部的蝦控也有福了，想吃流水蝦不用到台中，桃園就吃得到！部落客民宿女王芽月就在《旅遊超爽的！》社團中分享這家位在中壢的泰國流水蝦！

▲平日成人的價格是599，不收服務費但會酌收50元的清潔費，用餐時間兩小時。

泰多蝦位在桃園中壢的環西路二段，是北部的第一家流水蝦吃到飽，目前還在試營運期間，平日成人的價格是599，不收服務費，但會酌收50元的清潔費，夾蝦的時間限時兩小時，只不過一小時的時候會先到桌邊結帳，特別的是，如果希望店家幫忙料理，也可以付料理費讓店員額外料理。

▲長長的LED水道，裡面都是活蹦亂跳的泰國蝦。

▲一般來說母蝦會比較大隻，可以在夾蝦的時候挑選一下。

門口旁就有一條長長的LED水道，裡面擺滿了活蹦亂跳的新鮮泰國蝦，LED燈還會時不時的變換顏色，相當有趣，也不會太難夾。民宿女王芽月說，夾蝦的時候在店家附上的夾蝦桶裡裝進冰塊和水，蝦子才會被凍暈，不會從桶子裡跳出來，輕輕鬆鬆就可以夾滿整桶回座位上現烤現吃。

▲夾蝦的時候要在桶子裡加進冰塊和水，蝦子才會被凍暈，不會從桶子裡跳出來。

▲除了泰國蝦以外也有許多蔬菜，也有不用烤的沙拉吧。

除了泰國蝦以外，泰多蝦的店內還有提供許多其他的食材，蔬菜類有甜不辣、筊白筍、豆干、香菇、四季豆、玉米筍等等，多達十幾種，應有盡有，還有不用烤的沙拉吧。另外也有肉類和海鮮類，海鮮的部分有鯛魚、花枝、蛤蠣等等，肉類的部分則是有牛小排、羊肉、豬肉等五種肉品。芽月表示，肉片補的很勤，但是是營運期間沒有標示品名，所以有不吃的客人可以先向店家詢問。

▲海鮮的種類也很多。

▲肉品的部分試營運期間共有五種，但沒有標示，可以先向店家詢問。

泰國蝦的烤盤是使用韓式烤肉的鐵盤，傾斜的擺放讓油會自己流到旁邊，吃起來就不會太過油膩，油的部分則是使用乳瑪琳，讓食材烤起來更香更好吃。芽月表示，牛小排真的很不錯，甜不辣烤過之後很軟很好吃，花枝也很值得夾來烤。

▲可以選擇自己烤，也可以額外付費請店家幫忙料理。

芽月表示，烤久了烤盤上會有黑色的烤焦物，可以請工作人員幫忙清洗，但因為試營運期間生意很好，所以後來就選擇自己清洗，用水就可以洗乾淨了，相當方便，只不過烤盤的速度沒有很快，所以入座就要抓緊時間。蝦子相當彈牙、新鮮，蝦肉也很札實，烤蝦的時候可以用店家提供的佐料來烤，也可以用洋蔥等蔬菜炒蝦，別有一番滋味。另外這裡公蝦母蝦都有，一般來說母蝦會比較大隻，可以在夾蝦的時候挑選一下。



桃園中壢-泰多蝦流水道夾蝦場

電話：03-495 0495

地址：桃園市中壢區環西路二段185-1號

營業時間：週一～週五 下午17:30～01:00、週六日 中午11:30～01:00