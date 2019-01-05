冬日泡湯、足湯真的不用花錢！全台10處無料溫泉特搜

▲冬天就是要泡湯，全台免費溫泉特搜。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／整理報導

天氣冷就是要泡湯！想在冬日安排一場暖呼呼的泡湯小旅行可不一定要花大錢才能辦到，台灣是塊溫泉寶地，全台各地幾乎都有免費的泡腳池，依地區不同泉質與療效也有所不同，小資族快跟著以下Ettoday整理出的10大免費泡湯區愜意泡湯去。

北台灣

1.金山萬里溫泉

地址：大同里溫泉路9號（中山公園內）

泉質：含鐵氯化物泉

金山溫泉屬大屯地熱帶，「泡溫泉、賞海景」是金山溫泉獨有的景觀，主要分為金包里溫泉、磺港溫泉及加投溫泉萬里三區，金山萬里周遭有許多免費溫泉池，其中最知名的就是從日據時期就設置的金包里公共浴室，日式懷舊湯屋風格共有男湯、女湯各3池，泡完湯還可以順便逛逛金山老街。

2.北投三大足湯復興公園、泉源公園、硫磺谷

▲陽明山硫磺谷「溫泉泡腳池」。（圖／台北市政府產業發展局提供)



鄰近台北市區的北投是臨時起意泡溫泉的好去處，附近共有3大知名的免費泡腳池，青磺泉的復興公園和泉源公園，遠一點的白磺泉硫磺谷，泡完湯，可到附近北投溫泉博物館、北投圖書館文青一下。

復興公園

地址：台北市北投區中和街61號

泉源公園

地址：台北市北投區珠海路155號

硫磺谷

地址：台北市北投區泉源路77號

3.陽明山前山公園

地址：台北市北投區建國街4號

泉值：白磺

▲前山公園公共浴池。（圖／台北市政府提供）



位在陽明山的前山公園，園內湖泊、小橋流水，風景優美外公園內有多個硫磺泉，還有男女分開的硫磺泉池可供民眾免費泡湯，前山公園公共浴室前身是興建於日據時代的草山眾樂園，男、女公共浴室都是裸湯，硫磺泉水源頭引自中山樓磺溪河床。

4.桃園復興區羅浮泰雅溫泉公園

地址：桃園市復興區5鄰140號

泉質：碳酸氫鈉泉

▲桃園羅浮溫泉。（圖／愛ㄑ桃粉絲專頁提供）



桃園復興羅浮地區2017年成功挖掘第一口溫泉井，設置了羅浮泰雅溫泉公園開闢溫泉泡腳池並推廣復興原民文化，公園內共有3口泡腳池，溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽，呈現無色透明泉溫37.3度，俗稱美人湯，從上午10點至下午5點開放免費泡腳。

5.新竹五峰鄉清泉溫泉區

地址：新竹縣五峰鄉清泉風景區

泉質：碳酸氫鈉泉

位在新竹五峰鄉的清泉風景區，是前往觀霧風景區與雪霸風景區的路，沿途景點包含張學良故居、三毛夢屋、百年桃山國小、原住民館、頭目廣場等，還有免費的溫泉泡腳池，泡腳池分有屋簷與戶外座位，將軍湯泡腳池水質清澈且無臭無色。

中台灣

6.清水岩童軍露營清水之森

地址：彰化縣社頭鄉山腳路一段268號

泉質：碳酸氫鈉泉

說到中部泡湯就會立刻想到谷關、東埔等地，不過其實彰化也有溫泉可泡，彰化縣政府在社頭清水岩童軍露營區鑿出41°C的碳酸氫鈉泉，號稱中部唯一的平地溫泉，泡腳池最多可同時容納40人，目前湯屋尚未開放，足湯運前皆免費。

南台灣

7.屏東四重溪公共溫泉浴室

地址：屏東縣車城鄉文化路1號

泉質：碳酸氫鈉泉

▲四重溪溫泉公園晚上浪漫燈海至3月。（圖／四重溪溫泉官網）



四重溪有許多溫泉飯店可選擇，若不想花錢也可到鄉公所設立的公共浴池，浴池從日治時代就已存在位於本鄉溫泉村文化路上，溫泉面積約350公頃，泉質是鹼性的碳酸氫鈉泉，夜晚還有浪漫燈海到3月止。

8.寶來溫泉

地址：台20線81k處，高雄縣六龜鄉寶來村

泉質：碳酸氫鈉泉

▲高雄寶來花賞公園手湯。（圖／記者于佳云攝）



寶來花賞公園內共有兩區泉池，分為手湯和足湯，手湯免費、足湯則需收費50元，位在入口處的手湯採大圓盆設計，遊客可以將雙手泡進泉水中。寶來溫泉屬PH值約7.2的弱鹼性，最大特色就是無色無味，據泡過的在地人說，寶來的溫泉水泡完有軟化膚觸的效果。

9.宜蘭礁溪湯圍溝溫泉

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99之11號

泉質：碳酸氫鈉泉

礁溪的湯圍溝溫泉公園非常有名，就位在德陽路與仁愛路間，冬天可以看到來自各地的遊客聚在泉池泡自然湧出的泉水，屬碳酸氫鈉泉。

10.台東六口溫泉公共泡湯池

地址：南橫公路184.5公里處

泉質：碳酸氫鈉泉



六口溫泉為野溪溫泉，水源來自新武呂溪流旁的鐘乳石岩洞或是從溪床冒出，泉值為硫酸鹽碳酸氫鈉泉，溫泉出水口水溫高達攝氏70至80度，非常高溫所以分成六個格子，讓水流慢慢流至第四、五、六個小格後，再用來泡腳，清澈的水質以及夠熱的溫度，也很適合煮溫泉蛋。