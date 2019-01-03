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深澳鐵道自行車超夯！業者擬開放夜間體驗、添光雕裝飾

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▲▼深澳鐵道自行車首日試營運現場狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

▲深澳鐵道自行車自12月底起免費試營運。（圖／記者湯興漢攝）

記者于佳云／新北報導

甫曝光就在全台成功引起話題的深澳鐵道自行車，在免費試營運開放登記第一天就吸引上數萬人爭相報名，限量1680個名額一開放就被搶光，就為搶先體驗這條「北台灣最美」鐵道自行車路線。看準這股熱潮，鐵道自行車營運廠商未來也考慮進一步規劃「夏季夜騎」、「光雕夜景」等新玩法，讓民眾感受不一樣的海岸魅力。

深澳鐵道自行車在2018年12月27日開放第一波免費試營運報名，沒想到時間一到網站就湧入上萬人，導致官網一度當機，而免費試營運期間的1680個限量名額也瞬間秒殺，從12月28日到1月17日的班次全數額滿，有些搶不到名額的民眾乾脆直接到現場卡位排候補，就為一睹深澳鐵道自行車迷人之處。

▲▼深澳鐵道自行車首日試營運現場狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

▲鐵道自行車吸引全台民眾爭相體驗。（圖／記者湯興漢攝）

深澳鐵道自行車營運廠商大日開發有限公司總經理蘇幸福表示，自己原本也沒料到會引起這麼大的話題，而在經過試營運後，未來正式營運後將考慮規劃其中的4台車給現場民眾，讓不會操作網路或是沒搶到名額的民眾也可以來體驗。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲光雕隧道猶如進入海底世界。（圖／記者于佳云攝）

此外，看到民眾對鐵道自行車的高度興趣，蘇幸福也規劃在夏季時新增夜間班次。蘇幸福表示，目前鐵道自行車營運時間最晚一班只有到下午3點40，考量夏天遊客可能更多，加上夏天晚上天氣較舒服，參考民眾意見後已在考慮新增夏季的夜間自行車體驗，另外也在和附近商家協調，在自行車沿線增加光雕裝飾，讓夜景更豐富漂亮。

蘇幸福說，鐵道自行車要模仿其實並不難，但是像深澳這樣的海岸景緻卻是模仿不來的，他也期望未來能夠開發更多深澳沿岸的新旅遊玩法，也能帶動周邊觀光商機。

關鍵字： 新北市旅遊 深澳鐵道自行車

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