深澳鐵道自行車首發爆滿　民眾冒雨排2小大呼：值得！

▲深澳鐵道自行車首發試營運。

記者于佳云／基隆報導、湯興漢攝影

深澳鐵道自行車今（28）日首發試營運，雖然碰上陰雨天，但仍不減民眾熱情，24輛車48個席次全數額滿，因為試營運階段全程免費，當中還有民眾特地從桃園北上，就為搶先體驗有「北台灣最美車道」之稱的海岸和深海隧道美景。深澳鐵道自行車營運廠商大日開發有限公司總經理蘇幸福表示，昨天一開放報名網站一秒就湧入3千人，反應超乎預期，也為了讓沒報名成功的旅客有機會體驗，未來可能規劃保留席次讓現場民眾搭乘。

▲基隆今早細雨綿綿。



有「北台灣最美車道」之稱的深澳鐵道自行車，今下午1點免費試營運車次首發，雖然基隆地區碰上陰雨天，但仍有民眾早早就來排隊候補。現場民眾黃先生表示，昨天晚上為了上網登記報名特別晚睡等到9點，沒想到9點01分網站就進不去，今天特別早上11點多就到現場排隊碰運氣，拿到候補第1組號碼牌，有機會可以體驗非常興奮。

▲天氣雖然不好仍不減現場民眾興致。

鐵道自行車魅力大，首班試營運雖是平日，仍有民眾別遠道而來體驗。從桃園來的何小姐說，當初在網路上看到報導就很有興趣，昨天9點就守在電腦前準時開搶，幸運搶到名額，今天雖然天氣不太好，但整趟騎下來還是覺得蠻值得的，尤其是LED燈隧道，真的看得到有水母在游，覺得很漂亮，之後如果天氣好會想要再來體驗。

▲民眾興奮體驗鐵道自行車。

大日開發有限公司蘇珊珊說，今天第一次針對一般民眾試營運，現場狀況都還算良好，利用QRcode進場的方式也很順利，但因為今天天氣較不好，原本網路登記額滿，但現場仍有少部分民眾取消，因此特別開放現場民眾候補入場，24台車仍全部坐滿。

▲現場有不少排隊候補民眾。

蘇幸福表示，昨天一開放報名就發現不對勁，網站一秒就湧入3千人，雖有請網路公司擴大流量仍無法應付大量的報名人潮，加上今天看到不少民眾特別前來排隊候補，未來正式營運後會考慮規劃其中的4台車給現場民眾，讓不會操作網路或是沒搶到名額的民眾也可以來體驗。

＊深澳鐵道自行車

起訖點：八斗子車站－深澳車站

試營運時間：2018／12／28 至 2019／01／17 週五、周六、周日（現場視情況開放候補）

正式營運時間：2019／01／18

票價：每人單程150元，往返優惠票250元。

＊預約訂票請上深澳鐵道自行車官網