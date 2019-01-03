冬天玩馬祖有旅遊獎勵！2人同行玩四天三夜　每人補助1700

▲馬祖芹壁村。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

為持續推廣馬祖秋冬旅遊，馬祖國家風景區管理處推動馬祖旅遊獎勵，從即日起至3月31日為止，凡是非設籍於連江縣的旅客到馬祖自由行，2人以上同行至馬祖住宿合法旅館或民宿完成四天三夜以上旅程，住宿2島以上獎助費用每人最高新台幣1700元，團客也有優惠。

自由行除了上述四天三夜以上旅程優惠外，住宿同一島區，南竿獎助費用為新台幣500元整、住北竿獎助費用為新台幣700元整、住莒光或東引，獎助費用為新台幣1000元整。每人實際住宿費用如未達獎助金額（即新台幣1700元），以實際住宿費用獎助。

▲馬祖東引燈塔。（圖／記者于佳云攝）

民眾住宿第一晚需填妥「非連江縣籍國人馬祖自由行深度旅遊住宿獎助申請表」，並請各晚住宿處旅宿業開立發票或收據。第3晚旅宿業者辦理折抵獎助費用及收取「非連江縣籍國人馬祖自由行深度旅遊住宿獎助申請表」及「非連江縣籍國人馬祖自由行深度旅遊住宿獎助申請附件」，次日起至4月15日前向馬管處提出核撥申請。

▲馬祖北竿42據點有龍貓隧道之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

團客方面，旅行業者依其規劃遊程，辦理國人、外國人、香港、澳門及大陸地區人士組團4人以上，且派有專人或導遊隨團服務，至馬祖地區完成3天2夜旅遊者（大陸地區人士須經馬祖小三通），旅行業得於活動日三個工作天前，檢具申請表、旅客名單及遊程內容向馬管處提出獎助申請，申請期限至3月25日。但獎助人次至上限或經費用罄時，馬管處得提前公告停止獎助。

▲馬祖東引安東坑道。（圖／記者于佳云攝）

住宿南竿每人獎助費用為新臺幣500元整、住宿北竿獎助費用為新臺幣700元整、住宿莒光或東引獎助費用為新臺幣1,000元整。獎助依住宿地申請，不論天數以一鄉一次為限。但住宿莒光或東引，遇次日交通船因故停航者，於取得船班停航證明，得增加該島一日住宿獎助。

此外，針對不同地區旅客也有獎助人數上限如下：

1.國人、外國人、香港、澳門地區人士，獎助人數上限為1萬5000人次。

2.大陸地區人士，獎助人數上限為5000人次。

3.非連江縣籍國人自由行，獎助人數上限為1000人次。