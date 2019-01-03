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19公尺高獨角獸溜滑梯！全台3處萌萌新景點　小孩瘋玩大人拍照

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▲高雄氣墊動物園。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

▲高雄氣墊動物園12月新開幕。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

旅遊中心／綜合報導

新的一年要去哪裡玩呢？年底節慶從聖誕節、跨年一路到春節，每逢這時刻台灣也會蹦出新景點，以下Ettoday推薦三處適合全家出遊的萌萌新景點，不僅小朋友可以盡情玩樂，大人也可以在一旁拍美照。

1.高雄氣墊動物園
地址：高雄市鼓山區蓬萊路6號
日期：即日起至2019年3月17日
票價：暢遊350元，一項氣墊100元，三項250元，入園券30元。

▲高雄氣墊動物園。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

▲高雄氣墊動物園只到三月。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

去年就來過台灣的Art – Zoo藝術動物園，今年在高雄港七號碼頭舉辦，以高達19公尺的獨角獸溜滑梯為主角超吸睛，當然少不了萌萌的動物家族們，斑馬、水獺、羊駝、刺蝟等多達15座氣墊設備，小朋友蹦蹦跳跳玩得超開心，今年更貼心設置入園券爸們陪小孩入園不上氣墊玩，只想拍拍照每人只要30元。

2.苗栗貓裏喵親子公園
地址：苗栗縣苗栗市玉清路351號(苗栗縣議會後方)

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

▲貓裏喵親子公園八爪章魚溜滑梯。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

苗栗出現了一座巨大八爪章魚溜滑梯，另外公園內還有貝殼造型磨石磨溜滑梯、鳥巢盪鞦韆、大沙坑、金屬攀爬架，根本是座小型的遊樂園，大章魚共有多達8個滑道，不用辛苦排隊小朋友可以盡情溜滑梯。另外，苗栗縣議會旁有停車場，停車方便適合帶小朋友們出門放電。

3.七股鹽山
地址：台南市七股區鹽埕里66號

▲七股鹽山。（圖／七股鹽山粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七股鹽山全新吉祥物。（圖／七股鹽山粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

七股鹽山每年都有新驚喜，繼招財貓、愛神、企鵝等吉祥物後，今年再次打造「幸福萌鹿」，高達6公尺的可愛的巨大鹿頭就在鹽山山頂，雙頰紅通通可愛模樣超吸睛，成為最萌新打卡熱點，遊客可以沿著幸福之路登上鹽山頂和萌鹿合照。

▲七股鹽山鹿。（圖／七股鹽山官方臉書專頁）

▲七股鹽山幸福之路。（圖／七股鹽山粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

＊以上圖片取自Art-Zoo Taiwan 藝術動物園、七股鹽山粉絲團，寶寶溫旅行親子生活授權提供。

關鍵字： 台灣特色系列 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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