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冬季旅展登場！日韓春節出發不到萬元、土耳其11日4萬有找

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▲▼2018台北國際旅展。（圖／記者于佳云攝）

▲2019台北國際冬季旅展1月4日登場。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

在新年之初，已經開始規劃今年的年度旅行了嗎？2019台北國際冬季旅展將於1月4日至7日於台北世貿一館登場，集合多家旅行社、航空公司、星級飯店和郵輪品牌等，推出北海道5日遊3萬有找、遊輪遊日韓7天13,900元、國內住宿3折等優惠，為民眾出遊省荷包。

2019台北國際冬季旅展聚集全台品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、人氣精選下午茶、五星餐券、美食伴手禮，參展品牌包括：中華航空、公主遊輪、麗星郵輪、歌詩達郵輪、燦星旅遊、東森旅遊、喜鴻假期、吉帝旅遊、行家旅遊、友泰旅遊等上百家業者聯合出擊，搶攻年前最後一檔商機。

日韓旅遊熱度不減，東森旅遊推出北海道破冰船行程五日，特價29,900元起；中華航空歲末超值機票回饋，飛琉球4,500元起、大阪5,141元起；燦星旅遊推出北海道5日春節出發49,888元起、首爾5日一口價8700起；大興旅遊推出北陸5日，直擊立山黑部世界絕景的巨大雪壁，超值優惠價25,900元起。

▲歌詩達郵輪新浪漫號。（圖／記者賴文萱攝）

▲遊輪旅遊在台灣越來越受歡迎。（圖／記者賴文萱攝）

遊輪旅行正夯，遊輪業者看準市場趨勢，帶來各種優惠行程。公主遊輪日韓雙國遊7天，最低13,900起；歌詩達郵輪新浪漫號前進宮古島自主遊3天，最低3,900起，第二人半價；麗星郵輪寶瓶星號推出 14種熱門夏季日韓航程，買一送一，原價11,900元，特價5,950元。

此外，廠商也推出避寒的各項優惠行程，酷吉旅遊推出春節出遊柬埔寨五日，含稅38,900元，第二人折10,000元；鴻大旅遊澳洲黃金海岸5+1天，特價25,000起，兩人同行，第二人半價。想浪漫遊歐洲，友泰旅行社土耳其歷史之旅11日，旅展價含稅只要36,900元起、奧捷斯匈10日，含稅49,900元起。

2019台北國際冬季旅展
參觀時間：2019年1月4日（五）至 1月7日（一）每日上午10:00 ~下午06:00
展覽地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)，捷運信義線台北101/世貿出口
官方網站：http://wte.kje-event.com.tw/
官方粉絲團：STF 台北國際四季旅展 https://www.facebook.com/stf.kje/
服務電話：(02)2797-9559

關鍵字： 2019台北國際冬季旅展 優惠快訊

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