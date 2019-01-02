和安藤忠雄巨作過豬年　坐擁日本南紀山海絕景

文／七逗旅遊網 圖／翔笙旅行社提供

過年想給家人最難忘的旅遊回憶嗎？日本紀州沿海壯觀美麗的景色、原始的熊野古道、充斥著濃濃藝術氣息的瀨戶內海地區，絕對讓全家人過個療癒又舒適的好年！





▲奇蹟之星植物園第5展廳經常成為拍照打卡的熱門景點。(照片僅供參考，請以現場展覽為主，圖／翔笙旅行社提供)

走文青路線的你，新年玩日本絕對別錯過瀨戶內海地區！瀨戶內海上最大的島嶼「淡路島」，擁有大師級的作品──由名建築師安藤忠雄設計的複合文化休閒設施「淡路夢舞台」。2000年時，這裡是國際園藝造園博覽會「Japan Flora 2000」的會場，淡路夢舞台以混凝土建築與自然和諧共生為概念，這裡的階梯式花園「百段苑」擁有上百個花壇，四季景色各異，溫室花園「奇蹟之星植物園」共有6個展廳，尤其第5展廳精心布置的花卉秀相當夢幻，是打卡拍照的大熱門。



▲想看世界各地的名畫，來大塚國際美術館準沒錯。(圖／翔笙旅行社提供)

還想再去個文青景點嗎？德島縣的大塚國際美術館，是日本規模最大的私人美術館，館內展出千幅1:1複製的珍貴西洋名畫，像是西斯汀禮拜堂的天花板畫《創世紀》、壁畫《最後的審判》，還有來自世界上26個國家的經典作品，豐富的館藏讓人藝術魂大爆發。



▲圓月島是賞夕陽的絕佳景點。(圖／翔笙旅行社提供)

看著蔚藍的大海總是讓人十分療癒，新年度假，讓遼闊的大海洗去你一整年來的憂鬱吧！紀州沿海的圓月島、橋杭岩、三段壁，是受到許多觀光客歡迎的景點。圓月島是座小小的無人島，島中央有個像是滿月的海蝕洞，當夕陽西下，這個海蝕洞也成了最佳的夕陽觀景窗。由高高低低的石柱直線排列的橋杭岩，遠看像是一條筆直的海上橋墩，走近一看，還會見到其中一個石柱像是一尊觀音像。想近距離感受浪濤的威力，來三段壁就對了！在這裡，經常能見到海浪拍打在這片巨大的天然屏風上，看起來非常壯觀，還能坐電梯到地底世界探險，觀賞熊野水軍的崗哨小屋，在洞窟口觀賞驚人的巨浪。



▲來三段壁，經常能見到海浪拍打在這片天然屏風上。(圖／翔笙旅行社提供)

跟著翔笙旅行社來紀州沿海，安排住進勝浦溫泉浦島飯店，坐上飯店的特製小船，航程雖然短短5分鐘，也會有浦島太郎前進龍宮祕境的感覺。住進飯店中，可享受超特別的洞窟溫泉──忘歸洞溫泉，當你泡湯時，向外一望，就能見到遼闊的太平洋，並感受來自海上的鹹鹹海風，讓人身心放鬆許多。



▲洞窟溫泉忘歸洞最大的特色就是可以邊看太平洋、邊泡湯。(圖／翔笙旅行提供)

過年出遊，也到綠色的山野中清清肺，呼吸新鮮乾淨的空氣吧！熊野古道茂密的林木像是一個綠色的秘境，這裡不僅是日本人心目中的心靈聖地，還和西班牙的聖地牙哥朝聖之路，並列世界上唯二獲得聯合國教科文組織登錄為世界遺產的參拜道。附近還有熊野當地重要的精神信仰「熊野本宮大社」、日本高低差最大的瀑布「那智瀑布」、完整欣賞那智瀑布的絕佳觀景點「青岸渡寺」，可以在這裡待上大半天。



▲幽靜的熊野古道被日本人視為心靈聖地。(圖／翔笙旅行社提供)



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