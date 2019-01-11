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超神祕！緬甸必去金光閃閃大金寺　越夜越美麗

點評：真的好神祕阿><
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▲緬甸仰光大金寺。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

▲緬甸仰光大金寺。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

位於中南半島最西邊的緬甸，國家內部時常有動亂，因此外交部在列級旅遊警示分級表時，緬甸通常都是需要特別注意安全以及思考是否前往的國家之一，而許多未曾到過緬甸的人來說真的是座神秘國度。

▲緬甸仰光大金寺。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

▲歐風建築可以看出當時英國殖民過緬甸的痕跡。

大多的旅客造訪緬甸時是飛到其最大的城市仰光，而說到仰光就不能不去最知名的地標「仰光大金寺」，具有兩千五百年歷史，供奉了四座佛陀的遺物，其中還包含知名佛陀，釋迦牟尼佛的頭髮，對於緬甸人來說是很神聖的地方，需切記進去寺廟時需要赤腳，有東西南北四個入口處，設有寄放鞋子的服務，或是選擇裝進背包帶著走也是可以的。

▲緬甸仰光大金寺。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

▲夜晚的大金寺在黑夜裡顯得更加顯眼。

若想到緬甸旅遊，台灣有直達的飛機，Stacy提到想要選擇便宜價錢的民眾可選擇於泰國轉機，只是可能需要算好轉機時間是否來得及，目前想要入境緬甸的民眾可以於線上申請電子簽證，但提醒民眾出發之前需要密切關注外交部網站所公布的旅遊警示等級，另外緬甸國家風氣較為保守，建議要前往的民眾穿著要留意是否過於曝露。

緬甸仰光大金寺
地址：Bahan Rd, Yangon, Myanmar

關鍵字： 緬甸仰光大金寺 緬甸旅遊 中南半島 佛寺 亞洲旅遊

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