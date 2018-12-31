看完101煙火該去哪覓食？北市「營業到凌晨美食懶人包」

點評：一邊吃大餐一邊歇腳

▲一蘭拉麵跨年有營業。（圖／記者季相儒攝）

旅遊中心／整理報導

今天是2018最後一天，若計劃前往台北101參加跨年晚會和觀賞煙火，結束後肚子餓了怎麼辦？幸好台北是美食不夜城，不少餐廳也為因應人潮營業到更晚，《ETtoday新聞雲》為大家整理出「台北24小時及營業到凌晨餐廳名單」，倒數完再來續攤、聊整夜，歡樂迎接2019的到來。

《24小時營業》

1、一蘭拉麵

一蘭台北本店別館與台北本店一樣都是24小時營業，也是全台第一家在百貨公司有24小時營業的美食櫃位，雖然有二個店面，但一蘭拉麵表示這不是二號店，所以稱之為台北本店別館，主要是分流本店的人潮，所以距離也才會這麼近。而為了配合一蘭拉麵，新光三越A11還給了台北本店別館專屬的樓梯，讓客人在百貨公司關門後也能順利的進入一蘭吃拉麵。



一蘭拉麵台北本店

地址：台北市信義區松仁路97號

電話：02 2758 3868



一蘭拉麵台北別館

地址：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11館B1）

電話：02 2729 9866

2、世界美食總匯

位在台北市大同區歸綏街的世界美食總匯是一家24小時營業的小吃店，店裡賣的餐點包羅萬象，從早餐的三明治、蘿蔔糕、豆漿油條，到炒飯炒麵、粥品和水餃應有盡有，品項超過百種，讓肚子正餓、什麼都想吃的客人一拿到菜單就會選擇困難症發作，巴不得點上一整桌！

世界美食總匯

地址：台北市大同區歸綏街187號

電話：02 2553 0902







▲小小一間卻什麼都賣的世界美食總匯。（圖／于佳云攝）

3、京星港式飲茶

在東區說到24小時京星港式飲茶，是許多夜貓族填飽肚子的地方，不管是吃早餐、午茶、喝個下午也都可以，滿足東區日夜人潮的食慾。在東區有二家店，分別是敦化南路一段順成蛋糕樓上的Part1與神旺大飯店旁的Part2，都是24小時營業。

京星港式飲茶

地址：台北市中山區南京東路一段92號

電話：02-2568-3378



京星港式飲茶Part1

地址：台北市敦化南路一段216號2樓

電話：02-2741-2625

京星港式飲茶Part2

地址：台北市忠孝東路四段166號2樓

電話：02-2777-1717

4、金鑛咖啡-台北忠孝門市(直營)

由燦坤接手經營的金鑛咖啡，台北忠孝門市是直營業門市，是少數24小時營業的門市，而除了咖啡，店裡也提供各種西點，麵包、糕點產品有100多項，9月時還與日本神戶名店「安普蕾修Impression」合作，引進主廚坊佳樹的技術指導，在全台門市推出8款日系職人蛋糕。

金鑛咖啡-台北忠孝門市(直營)

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

電話：02-2528-9696



5、建宏牛肉麵

萬華區洛陽街上的牛肉麵店多都是從鄭州街搬遷過來的，包括建宏牛肉麵、富宏牛肉麵（原建宏牛肉麵，哥哥經營）、老劉牛肉麵、小吳牛肉麵、隴成川味牛肉麵，這5家牛肉麵店中建宏、富宏、小吳目前都是24小時營業不打烊，富宏牛肉麵的店員也透露，當初搬來洛陽街就開始24小時營業，很多運將、工人朋友及在西門町的年輕人都會來吃。

建宏牛肉麵

地址：台北市西寧南路7號

電話：02-23712747

6、富宏牛肉麵



地址：台北市萬華區洛陽街69號

電話：02-23712388

7、小吳牛肉麵



地址：台北市洛陽街45之11號

電話：02-2371-3201

8、伍柒玖專業牛肉麵店（延吉店）



地址：台北市大安區延吉街72之4號

電話：02-87727676

9、すき家

來自日本的牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）從2014年登台後，目前分店數已達31家，在台北市的門市中有24小時營業的有11家。

▲台灣すき家(SUKIYA）忠孝復興店。（圖／記者黃士原攝）

◎ すき家古亭店

門市地址：台北市中正區羅斯福路二段50號

營業時間：24小時

◎ すき家台北站前店

門市地址：台北市中正区南陽街12號

營業時間：24小時

◎ すき家信義安和店

門市地址：台北市大安區信義路4段235號

營業時間：24小時

◎ すき家芝山店

門市地址：台北市士林區福國路52號

營業時間：24小時

◎ すき家國父紀念館店

門市地址：台北市大安區光復南路180巷4號

營業時間：24小時

◎ すき家葫洲店

門市地址：台北市内湖區康寧路3段18-1號

營業時間：24小時

◎ すき家東門店

門市地址：台北市中正區金山南路1段135號

營業時間：24小時

◎ すき家民權西路店

門市地址：台北市中山區民權西路75號

營業時間：24小時

◎ すき家士林店

門市地址：台北市士林區中正路287號

營業時間：24小時

◎すき家忠孝復興店

門市地址：台北市大安區復興南路一段78號

營業時間：24小時

◎すき家公館店

門市地址：台北市大安區羅斯福路三段309號

營業時間：24小時





▲小北方餃子館。（圖／周花花提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

《營業到凌晨》



10、小北方餃子館

小北方餃子館有乾麵、湯麵、水餃、湯品等可以吃，價格都在115元以內，如果想吃滷味的話，也能直接跟店家點。

小北方餃子館

地址：台北市大安區信義路四段60-40號

電話：02 2707 5024

營業時間：11:00-4:00





▲海底撈火鍋。（圖／記者黃士原攝）

11、海底撈火鍋 ATT 4 FUN店

海底撈火鍋 ATT4FUN店雖然不是24小時營業，但ATT店是所有店裡營業到4點的門市。海底撈火鍋最大特色就是「肉麻式服務」，除了噓寒問暖、隨時問要不要喝茶、按摩、美甲等服務之外，最特別的算是「幫你帶小孩」。此外，附帶華麗表演的撈麵也是必點，你會看一個年輕師傅拿起麵條，跟隨著音樂舞動手上的麵條，慢慢拉出細細的麵條，然後幫你放入鍋中煮。

海底撈火鍋 ATT 4 FUN店

地址：台北市信義區松壽路12號

電話： 02 7743 1855

營業時間：11:00-04:00

12、Honey pig

從美國飄香到世界各地的Honey pig，特色就是超級大烤盤上將所有肉類統統鋪上鐵盤，特調韓式厚骨牛、梅花肉、帶骨豬排、泡菜、煎餅全都放上，韓式烤盤上會把油流到下面，不用擔心深夜攝取過多油脂！店員會替客人剪肉、剪菜，但如果你要自己體驗剪肉樂趣也是可以！

Honey pig

地址：台北市信義區信義路四段415號之3號

電話：02-2725-5757

營業時間：11:00-04:30

13、阿財虱目魚

阿財虱目魚，台北西區深夜限定的超級美食，位於西門町內江街一帶，較靠近紅樓，營業時間是從晚上10點開始，不過通常不到10點就出現排隊人潮，招牌就是那超級下飯的虱目魚肚。

阿財虱目魚

地址：台北市萬華區內江街53號

電話：02 2370 3378

營業時間：22:00-05:00

14、劉媽媽涼麵

市民大道上除了火鍋、熱炒等餐廳營業到很晚，其中一間劉媽媽涼麵也只賣晚上到隔天早上，即使只有涼麵、湯品、蛋3樣東西，卻擄獲不少饕客的胃，可說是宵夜的最佳拍檔。

劉媽媽涼麵

地址：台北市市民大道五段37號

電話：02 8787 2093

營業時間：22:00-09:00

▲日式料理惡犬食堂。（圖／網友hsuan_hsuan_kuo提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

15、惡犬食堂

位在東區巷弄的惡犬食堂，有生魚片丼飯、海鮮丼飯、寶石丼等餐點，滿足半夜想大啖美食的心願。



惡犬食堂

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄18號

電話：02 2779 1222

營業時間：18:30-03:00（週日公休）

▲藍記麻辣鍋。（圖／ETtoday示意圖）

16、藍記麻辣鍋

營業到凌晨三點的藍記麻辣鍋，麻辣湯頭由四川祖傳秘方調製，另一個白鍋湯頭，則以牛骨和番茄熬煮，濕濕冷冷的冬天，一口下肚超過癮。



藍記麻辣鍋

地址：台北市中正區金山南路一段19號

電話：02 2322 4523

營業時間：17:30-03:00（週日公休）



《台北信義區百貨部分》

ATT 4 FUN

●全館延長到凌晨1點

●乾杯燒肉：延長營業到凌晨3點

●撈王：延長到凌晨2點

●海底撈火鍋：原本就是到凌晨4點

新光三越信義新天地A11

●GB鮮釀：延長凌晨1點

●Jamie's Italian：延長到0點30分

新光三越信義新天地A9

●MUCHOYAKI牛排館：延長到凌晨1點

●Chambistro享．香檳：延長到0點30分

●老鼎旺：延長到凌晨2點

●Packie：延長到凌晨2點

●老乾杯：延長到凌晨2點

●橘色涮涮鍋：延長到2點30分

新光三越信義新天地A4

●夜上海：延長到晚上12點

●樂軒松阪亭：延長到晚上12點

●教父牛排 Top Cap Steakhouse：延長到晚上12點

●黑毛屋：延長到晚上12點

微風松高

●掌門精釀啤酒：延到凌晨1點

微風信義

●莫爾頓牛排：延長到用餐結束

●菜なnana：延長到凌晨1點

●饗饗：延長到凌晨1點

