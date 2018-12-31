ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

看完101煙火該去哪覓食？北市「營業到凌晨美食懶人包」

點評：一邊吃大餐一邊歇腳
ETtoday餓勢力

▲一蘭拉麵 （圖／記者季相儒攝）

▲一蘭拉麵跨年有營業。（圖／記者季相儒攝）

旅遊中心／整理報導

今天是2018最後一天，若計劃前往台北101參加跨年晚會和觀賞煙火，結束後肚子餓了怎麼辦？幸好台北是美食不夜城，不少餐廳也為因應人潮營業到更晚，《ETtoday新聞雲》為大家整理出「台北24小時及營業到凌晨餐廳名單」，倒數完再來續攤、聊整夜，歡樂迎接2019的到來。

《24小時營業》

1、一蘭拉麵
一蘭台北本店別館與台北本店一樣都是24小時營業，也是全台第一家在百貨公司有24小時營業的美食櫃位，雖然有二個店面，但一蘭拉麵表示這不是二號店，所以稱之為台北本店別館，主要是分流本店的人潮，所以距離也才會這麼近。而為了配合一蘭拉麵，新光三越A11還給了台北本店別館專屬的樓梯，讓客人在百貨公司關門後也能順利的進入一蘭吃拉麵。

一蘭拉麵台北本店
地址：台北市信義區松仁路97號
電話：02 2758 3868

一蘭拉麵台北別館
地址：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11館B1）
電話：02 2729 9866

2、世界美食總匯
位在台北市大同區歸綏街的世界美食總匯是一家24小時營業的小吃店，店裡賣的餐點包羅萬象，從早餐的三明治、蘿蔔糕、豆漿油條，到炒飯炒麵、粥品和水餃應有盡有，品項超過百種，讓肚子正餓、什麼都想吃的客人一拿到菜單就會選擇困難症發作，巴不得點上一整桌！

世界美食總匯
地址：台北市大同區歸綏街187號
電話：02 2553 0902



▲小小一間卻什麼都賣的世界美食總匯。（圖／于佳云攝）

3、京星港式飲茶
在東區說到24小時京星港式飲茶，是許多夜貓族填飽肚子的地方，不管是吃早餐、午茶、喝個下午也都可以，滿足東區日夜人潮的食慾。在東區有二家店，分別是敦化南路一段順成蛋糕樓上的Part1與神旺大飯店旁的Part2，都是24小時營業。

京星港式飲茶
地址：台北市中山區南京東路一段92號
電話：02-2568-3378

京星港式飲茶Part1
地址：台北市敦化南路一段216號2樓
電話：02-2741-2625

京星港式飲茶Part2
地址：台北市忠孝東路四段166號2樓
電話：02-2777-1717

4、金鑛咖啡-台北忠孝門市(直營)
由燦坤接手經營的金鑛咖啡，台北忠孝門市是直營業門市，是少數24小時營業的門市，而除了咖啡，店裡也提供各種西點，麵包、糕點產品有100多項，9月時還與日本神戶名店「安普蕾修Impression」合作，引進主廚坊佳樹的技術指導，在全台門市推出8款日系職人蛋糕。

金鑛咖啡-台北忠孝門市(直營)
地址：台北市信義區忠孝東路五段159號
電話：02-2528-9696

5、建宏牛肉麵
萬華區洛陽街上的牛肉麵店多都是從鄭州街搬遷過來的，包括建宏牛肉麵、富宏牛肉麵（原建宏牛肉麵，哥哥經營）、老劉牛肉麵、小吳牛肉麵、隴成川味牛肉麵，這5家牛肉麵店中建宏、富宏、小吳目前都是24小時營業不打烊，富宏牛肉麵的店員也透露，當初搬來洛陽街就開始24小時營業，很多運將、工人朋友及在西門町的年輕人都會來吃。

建宏牛肉麵
地址：台北市西寧南路7號
電話：02-23712747

6、富宏牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街69號
電話：02-23712388

7、小吳牛肉麵

地址：台北市洛陽街45之11號
電話：02-2371-3201

8、伍柒玖專業牛肉麵店（延吉店）

地址：台北市大安區延吉街72之4號
電話：02-87727676

9、すき家
來自日本的牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）從2014年登台後，目前分店數已達31家，在台北市的門市中有24小時營業的有11家。

▲▼台灣すき家(SUKIYA）忠孝復興店。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣すき家(SUKIYA）忠孝復興店。（圖／記者黃士原攝）

◎ すき家古亭店

門市地址：台北市中正區羅斯福路二段50號

營業時間：24小時　

◎ すき家台北站前店

門市地址：台北市中正区南陽街12號

營業時間：24小時

◎ すき家信義安和店

門市地址：台北市大安區信義路4段235號

營業時間：24小時

◎ すき家芝山店

門市地址：台北市士林區福國路52號

營業時間：24小時

◎ すき家國父紀念館店

門市地址：台北市大安區光復南路180巷4號

營業時間：24小時

◎ すき家葫洲店

門市地址：台北市内湖區康寧路3段18-1號

營業時間：24小時

◎ すき家東門店

門市地址：台北市中正區金山南路1段135號

營業時間：24小時

◎ すき家民權西路店

門市地址：台北市中山區民權西路75號

營業時間：24小時

◎ すき家士林店

門市地址：台北市士林區中正路287號

營業時間：24小時

◎すき家忠孝復興店

門市地址：台北市大安區復興南路一段78號

營業時間：24小時

◎すき家公館店

門市地址：台北市大安區羅斯福路三段309號

營業時間：24小時



▲小北方餃子館。（圖／周花花提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

《營業到凌晨》

10、小北方餃子館
小北方餃子館有乾麵、湯麵、水餃、湯品等可以吃，價格都在115元以內，如果想吃滷味的話，也能直接跟店家點。

小北方餃子館
地址：台北市大安區信義路四段60-40號
電話：02 2707 5024
營業時間：11:00-4:00

▲桃園人新美食天堂　海底撈火鍋等20家美食餐廳進駐統領廣場。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈火鍋。（圖／記者黃士原攝）

11、海底撈火鍋 ATT 4 FUN店
海底撈火鍋 ATT4FUN店雖然不是24小時營業，但ATT店是所有店裡營業到4點的門市。海底撈火鍋最大特色就是「肉麻式服務」，除了噓寒問暖、隨時問要不要喝茶、按摩、美甲等服務之外，最特別的算是「幫你帶小孩」。此外，附帶華麗表演的撈麵也是必點，你會看一個年輕師傅拿起麵條，跟隨著音樂舞動手上的麵條，慢慢拉出細細的麵條，然後幫你放入鍋中煮。

海底撈火鍋 ATT 4 FUN店
地址：台北市信義區松壽路12號
電話： 02 7743 1855
營業時間：11:00-04:00

12、Honey pig
從美國飄香到世界各地的Honey pig，特色就是超級大烤盤上將所有肉類統統鋪上鐵盤，特調韓式厚骨牛、梅花肉、帶骨豬排、泡菜、煎餅全都放上，韓式烤盤上會把油流到下面，不用擔心深夜攝取過多油脂！店員會替客人剪肉、剪菜，但如果你要自己體驗剪肉樂趣也是可以！

Honey pig
地址：台北市信義區信義路四段415號之3號
電話：02-2725-5757
營業時間：11:00-04:30

13、阿財虱目魚
阿財虱目魚，台北西區深夜限定的超級美食，位於西門町內江街一帶，較靠近紅樓，營業時間是從晚上10點開始，不過通常不到10點就出現排隊人潮，招牌就是那超級下飯的虱目魚肚。

阿財虱目魚
地址：台北市萬華區內江街53號
電話：02 2370 3378
營業時間：22:00-05:00

14、劉媽媽涼麵
市民大道上除了火鍋、熱炒等餐廳營業到很晚，其中一間劉媽媽涼麵也只賣晚上到隔天早上，即使只有涼麵、湯品、蛋3樣東西，卻擄獲不少饕客的胃，可說是宵夜的最佳拍檔。

劉媽媽涼麵
地址：台北市市民大道五段37號
電話：02 8787 2093
營業時間：22:00-09:00

日式料理餐廳-惡犬食堂(圖／網友hsuan_hsuan_kuo提供)

▲日式料理惡犬食堂。（圖／網友hsuan_hsuan_kuo提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

15、惡犬食堂
位在東區巷弄的惡犬食堂，有生魚片丼飯、海鮮丼飯、寶石丼等餐點，滿足半夜想大啖美食的心願。

惡犬食堂
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄18號
電話：02 2779 1222
營業時間：18:30-03:00（週日公休）

藍記麻辣鍋。（圖／ETNEWS示意圖）

▲藍記麻辣鍋。（圖／ETtoday示意圖）

16、藍記麻辣鍋
營業到凌晨三點的藍記麻辣鍋，麻辣湯頭由四川祖傳秘方調製，另一個白鍋湯頭，則以牛骨和番茄熬煮，濕濕冷冷的冬天，一口下肚超過癮。

藍記麻辣鍋
地址：台北市中正區金山南路一段19號
電話：02 2322 4523
營業時間：17:30-03:00（週日公休）

《台北信義區百貨部分》

ATT 4 FUN
●全館延長到凌晨1點
●乾杯燒肉：延長營業到凌晨3點
●撈王：延長到凌晨2點
●海底撈火鍋：原本就是到凌晨4點

新光三越信義新天地A11
●GB鮮釀：延長凌晨1點
●Jamie's Italian：延長到0點30分

新光三越信義新天地A9
●MUCHOYAKI牛排館：延長到凌晨1點
●Chambistro享．香檳：延長到0點30分
●老鼎旺：延長到凌晨2點
●Packie：延長到凌晨2點
●老乾杯：延長到凌晨2點
●橘色涮涮鍋：延長到2點30分

新光三越信義新天地A4
●夜上海：延長到晚上12點
●樂軒松阪亭：延長到晚上12點
●教父牛排 Top Cap Steakhouse：延長到晚上12點
●黑毛屋：延長到晚上12點

微風松高
●掌門精釀啤酒：延到凌晨1點

微風信義
●莫爾頓牛排：延長到用餐結束
●菜なnana：延長到凌晨1點
●饗饗：延長到凌晨1點

關鍵字： 台北市美食 跨年 台北101 跨年煙火 跨年美食 美食懶人包

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

推薦閱讀

出門前先做功課！北中南三大跨年主場交通懶人包

信義區聚餐必吃新義法料理！ 海陸頂級肉品一次吃個夠

看完101煙火想吃東西　信義區這些百貨商場餐廳延長營業到凌晨

還沒找到餐廳嗎？這3家餐廳給你不一樣的聖誕跨年晚餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

安和國際觀光夜市12/29開幕

冬天才開的竹南高人氣神祕火鍋店

拱北殿唯美楓轉紅

肉多多也開火鍋超市「超越水產」

苗栗新開「森林玻璃屋」門票可全折

北中南三大跨年主場交通懶人包

桃園進化版小火鍋　3種吃法同時滿足

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

清水地熱公園必煮黃金溫泉蛋

北投美食、秘境一日遊　必嘗老店紅茶

熱門行程

最新新聞更多

台南跨年三部曲　讓市民迎新年

台北市「營業到凌晨美食懶人包」

下雨就來看展！「元旦免票懶人包」

畢書盡花蓮倒數　吳萼洋李麗芬合體對唱

最長101煙火！全台跨年煙火懶人包

迎新年　彰化跨年追星看煙火

三仙台曙光許願　太麻里比基尼路跑

高雄跨年活動　夢時代、義大交通一覽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366