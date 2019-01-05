瘋狂泡泡實驗室高雄站開跑！必拍超酷「凍結時光機」

點評：超適合大拍一波的：）））

▲瘋狂泡泡實驗室高雄站。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）



旅遊中心／綜合報導

瘋狂泡泡實驗室於今年暑假在台北士林科教館已有展出，而從2018年12月29日至2019年4月7日止於高雄駁二也能看到巨無霸泡泡，以寓教於樂的方式，讓大小朋友從展覽中了解泡泡的大小事，場內還有各種夢幻拍照打卡空間，讓泡泡藝術更有趣！

▲展出位置在駁二藝術特區，由高雄捷運鹽埕站出站後，步行五分即可到達。

展覽位於高雄的駁二藝術特區的大勇P2特區，場內主打有超好拍的球池場景，以粉嫩色系為主，放置紅脣及愛心造型泳圈的「啵啵球池」，讓人置身浪漫氣氛；「泡泡雪花球」則是以愛斯基摩雪屋為設計概念，坐在指定位置拍照還能享受真正泡泡圍繞在身旁，彷彿真的雪花在身邊；以及最常使用到的浴缸也特別設有一區球池可以拍。

▲拍照打卡場景的泡泡部分以球池概念呈現，夢幻配色的樣子讓人快門按不停。





▲以浴缸呈現洗澡時的泡泡狀態，還有超萌黃色小鴨可以一起入鏡。

有特色的拍照場景外，因為主打可以邊玩邊學習的藝術科學空間，展場內有「泡泡製造所」可以體驗自己做出大泡泡，除了自己製作外，更可以體驗被大泡泡包圍的感覺，「凍結時光機」可以讓你體驗近200公分的泡泡直接環繞周圍；「泡泡劇場」則定時有專業的泡藝大師進行教學指導。

▲自己DIY泡泡，還能參考一旁的製作泡泡的教學指示。

▲體驗被泡泡包裹住，充滿新奇感受。

▲「泡泡瘋狂實驗室」提供實驗服及保護鏡，搖身一變成了化學博士。





▲民眾須注意時間，「泡泡劇場」有固定演出場次。

【瘋狂泡泡實驗室】高雄站

地點：803高雄市鹽埕區大勇路1號駁二藝術特區（大勇P2倉庫）

時間：2018/12/29（六）～2019/04/07（日）（除夕休館），週一至週日 10：00－18：00 （17：30停止售票入場）

票價：全票280元／優待票250元／特惠票140元